Flash Player zeigt jetzt Warnhinweis an

Adobe hat damit begonnen ein Popup-Fenster anzuzeigen, das die Deinstallation des Flash-Players empfiehlt.

Adobe hat damit begonnen ein Pop-Up-Fenster auszuliefern, das auf das nahe Ende der Flash-Technik hinweist. Das Fenster bekommen solche Nutzer angezeigt, die immer noch den Flash Player installiert haben, wie das IT-Nachrichtenmagazin Windowslatest berichtet .



In dem Fenster weist Adobe noch einmal daraufhin, dass es nach dem 31. Dezember 2020 den Support für den Flash-Player einstellt. Ab dem 12. Januar 2021 wird Adobe das Abspielen von Flash-Inhalten unterbinden, um die Rechner, auf denen der Flashplayer immer noch installiert ist, vor der Ausnutzung von nicht mehr gepatchten Sicherheitslücken zu schützen.

Adobe empfiehlt dringend, dass man - sofern nicht längst geschehen - den Flash Player jetzt sofort deinstalliert. Das kann er Anwender umgehend erledigen, indem er den „Uninstall“-Button in dem angezeigten Pop-Up anklickt. Alternativ kann man aber auch auf „Remind me later“ klicken.

Das Pop-up wird laut US-Medienberichten nicht sofort auf allen betroffenen Geräten angezeigt, sondern nach und nach ausgespielt. Wer Windows 10 als Betriebssystem verwendet, bei dem deinstalliert Windows 10 den Flash Player im Rahmen der Funktion Windows Update.

Der Flash Player ist zum Abspielen von Flash-Inhalten unabhängig vom Browser erforderlich. Damit sich Flash-Inhalte auch in den Browsern nicht mehr abspielen lassen, sind die entsprechenden Browser-Updates erforderlich. Der im Januar 2021 erscheinende Firefox 85 wird zum Beispiel Flash nicht mehr unterstützen, der aktuelle Firefox 84 ist also der letzte Firefox-Browser mit Flashsupport. Microsoft und Google werden in ihren Browsern das Abspielen von Flash-Inhalten ebenfalls deaktivieren, beide Unternehmen haben aber noch keinen Termin dafür genannt.

