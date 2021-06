Hans-Christian Dirscherl

Von Fitbit gibt es nur noch heute auf Amazon Smartwatches und Fitness-Tracker zum Tiefstpreis. Die genauen Angebote.

Vergrößern Fitbit: Smartwatches und Fitness-Tracker zum Tiefstpreis © Jacob Lund/Shutterstock.com

Fitbit, das zu Google gehört. ist die Klassikermarke unter den Fitnesstrackern. Zum Prime-Day gibt es zahlreiche Fitness-Tracker und Smartwatches von Fitbit deutlich preisreduziert.

Die Fitbit Versa 2 kostet heute in Crème/Kupferrosé 114,99 Euro statt 199,95 Euro UVP. Das ist etwas günstiger als die sonst für diese Uhr aufgerufenen Preise, wie unser Preisvergleich beweist. Diese Smartwatch gibt es auch noch in anderen Farbvarianten mit Rabatt, doch der konkrete Preisnachlass variiert je nach Modell. Vergleichen Sie also die Preise für die konkret von Ihnen gewünschte Farbvariante, bevor Sie zuschlagen.

Die Fitbit Versa 2 Amazon Exclusive kostet heute 136,99 Euro statt 199,95 Euro. Laut unserem Preisvergleich bekommen Sie diese Variante der Versa 2 nirgendwo sonst günstiger – Amazon exklusiv eben.

Falls es keine Smartwatch, sondern nur ein Fitnesstracker sein soll, so ist vielleicht der Fitbit Inspire 2 einen Blick wert. Er kostet heute 58,99 Euro statt 99,95 UVP. Das ist aber nur geringfügig weniger als der sonst für diesen Tracker aufgerufene Preis, wie unser Preisvergleich zeigt. Der Spareffekt hält sich also in Grenzen.

Ebenfalls mit leichtem Abschlag verkauft Fitbit auf Amazon ein „Fitbit Bundle“ aus der Smartwatch Fitbit Sense und einem zusätzlichen Armband. Dafür zahlen Prime-Kunden heute 248,99 Euro statt 364,90 Euro. Dieses Fitbit Bundle kostet sonst etwas über 300 Euro, der Spareffekt heute am Prime-Day ist also spürbar.

