Fitbit-Nutzer müssen zu Google umziehen

Denise Bergert

In den nächsten drei Jahren werden Fitbit-Nutzer gezwungen, ihren Account zu Google umzuziehen.

Vergrößern Ab 2025 ist für Fitbit-Geräte zwingend ein Google-Konto erforderlich. © Fitbit

Im Januar 2021 wurde die bereits im November 2019 angekündigte Übernahme von Fitbit durch Google vollzogen. Nach der Umbenennung des Unternehmens in “Fitbit by Google“ will der US-Konzern seinen Dienste nun enger mit Fitbit verknüpfen. Das bringt einige Änderungen für Fitbit-Kunden mit sich.

Google-Konto ab 2025 zwingend notwendig

Wie Google auf seiner aktualisierten Support-Seite erklärt, wird für “einige Funktionen“ von Fitbit-Geräten ab 2023 ein Google-Konto erforderlich. Bis zum Jahr 2025 sollen alle bestehenden Fitbit-Konten dann auf Google-Konten umgestellt werden. Wer sich ab dem Jahr 2023 ein neues Fitbit-Gerät kauft und dieses aktivieren will, muss zwingend ein Google-Konto verknüpfen oder anlegen. Wer bereits ein Fitbit-Konto hat, kann dieses noch bis 2025 behalten. Ab 2025 muss das Konto dann zwingend auf ein Google-Konto umgezogen werden, da der Support für diese Konten eingestellt wird. Den Zeitplan will Google eigenen Angaben zufolge durch Hinweise per E-Mail oder in der Fitbit-App “transparent machen“.

Als Bedingung für die Übernahme von Fitbit, hatte sich Google vor zwei Jahren gegenüber der Europäischen Kommission dazu verpflichtet, die Daten der Fitbit-Nutzer von den Google-Systemen getrennt zu halten. Mindestens zehn Jahre lang, darf Google diese Daten nicht für Werbezwecke verwenden. Diese Richtlinie will Google auch nach der Umstellung 2025 weiter einhalten. “Google-Konten auf Fitbit werden weiterhin in vollem Einklang mit unseren Verpflichtungen gegenüber den globalen Regulierungsbehörden stehen. Wenn sich ein Nutzer für ein Google-Konto anmeldet oder zu einem Google-Konto wechselt, werden wir die Gesundheits- und Wellness-Daten der Fitbit-Nutzer weiterhin von den Google Ads-Daten trennen und diese Daten werden nicht für Google Ads verwendet,“ sagte ein Sprecher gegenüber dem IT-Magazin The Verge .