Firmware: Pixel-Smartphones bekommen neue Features

Michael Söldner

Google sorgt auf den Pixel-Smartphones der Generationen 2 bis 4 für neue Funktionen, die etwas mehr Komfort bringen.

Vergrößern Das Pixel 4 von Google unterstützt Handgesten. © google.com

Seit dem vergangenen Jahr bringt Google mit Feature Drops neue Funktionen auf die eigenen Pixel-Smartphones. Nutzer müssen dadurch nicht mehr auf jährliche Updates warten, sondern bekommen neue Features, sobald diese fertiggestellt sind. Neu ist nach dem letzten Update etwa eine Aktivierungsmöglichkeit für den Dark Mode in den Quick Settings. Der in Android 10 eingeführte Nachtmodus kann auf diese Weise mit nur einer Aktion aktiviert werden. Wer lieber auf eine Automatisierung setzen möchte, der kann den Dark Mode mit dem Stand der Sonne synchronisieren.

Wird hingegen das Power-Menü durch einen längeren Druck auf den Einschalter des Smartphones geöffnet, so findet sich hier ab sofort ein Schnellzugriff auf die bei Google Pay hinterlegten Geld- und Eintrittskarten sowie Flugtickets. Außerdem hat Google den Pixel-Smartphones neue Regeln spendiert, die das Smartphones beispielsweise an bestimmten Standorten oder innerhalb des eigenen WLANs stumm schalten oder in den "Bitte nicht stören"-Modus wechseln lassen. Neu sind zudem 169 Emojis und AR-Effekte. Das Update 169 soll für alle Pixel-Geräte der Generationen 2 bis 4 angeboten werden. Nur das Pixel 4 erhält hingegen eine neue Geste für Motion Sense, die die Musikwiedergabe per Handgeste stoppt oder fortsetzt. Bei einem Autounfall soll das Pixel 4 weiterhin eigenständig den Notruf wählen, allerdings nur in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien.

