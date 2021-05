Firefox mit neuem Look ab 1. Juni - erster Blick

Panagiotis Kolokythas

In einem Video zeigt Mozilla, wie die neue Firefox-Oberfläche aussieht, die ab dem 1. Juni an die Nutzer ausgeliefert wird.

Vergrößern Firefox erhält am 1. Juni 2021 einen neuen Look © Mozilla

Firefox erhält ab dem 1. Juni eine neue Oberfläche und passend dazu hat Mozilla auch ein Video veröffentlicht, in dem das neue Browser-Design vorgestellt und dessen Entstehungsgeschichte erläutert wird. "Wir untersuchten die Benutzeroberfläche des Browsers Pixel für Pixel, maßen den Wert, den die Benutzer aus unserer riesigen Bibliothek von Funktionen ziehen, und optimierten schließlich das Firefox-Erlebnis, damit es sauber, einladend und auf jedem Gerät einfacher zu bedienen ist", heißt es seitens Mozilla. Verändert werden unter anderem die Menüs, die Tab- und Symbolleiste und viele andere Elemente.



Tatsächlich kommt es eher selten vor, dass die Oberfläche von Firefox überhaupt angefasst wird. Hier und da gibt es mal kleinere Detailverbesserungen, aber größere Änderungen sind selten. Die Entwickler begründen dies damit, dass Veränderungen am Aussehen von Firefox sehr schwierig seien. Entsprechend sei ein hoher Aufwand in die neue Oberfläche von Firefox gesteckt worden, die nun ab dem 1. Juni 2021 an alle Nutzer ausgeliefert wird. Experimentierfreudige Nutzer können auch vorab eine aktuelle Nightly-Version von Firefox installieren und einen Blick auf das neue Firefox-Design werfen.

"Wir haben uns das Projekt der Neugestaltung von Firefox zu Herzen genommen, mit dem Ziel, Ihr Leben ein wenig besser zu machen, damit Sie sich weniger Sorgen machen, mehr erledigen und ein gutes Gefühl haben, was auf uns zukommt. Das ist die Energie, die wir alle im Jahr 2021 brauchen", erklärt Mozilla. Das "neue Firefox" wird ab dem 1. Juni für alle Geräte verfügbar sein, für die Firefox erhältlich ist.