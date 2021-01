Firefox erhält neues Design "Proton" im Mai

Panagiotis Kolokythas

Mozilla arbeitet aktuell an einem neuen Design für Firefox. Es trägt den Namen "Proton" und wird das bisherige "Photon"-Design ablösen. Das ist bisher bekannt.

Auf das aktuelle "Photon"-Design von Firefox wird nach den aktuellen Plänen von Mozilla im Mai 2021 das neue "Proton"-Design folgen. Das berichtet Mozilla-Experte und Web-Entwickler Sören Hentzschel in seinem Blog . Das Aussehen des Browsers werde sich damit verändern. "Ich konnte schon einige der frühen Mockups sehen und kann bereits sagen, dass Firefox mit dem neuen Design noch einmal eine ganze Spur moderner aussehen wird und sinnvolle Verbesserungen erhalten soll", erklärt Hentzschel.



Screenshots der neuen Oberfläche gibt es aber derzeit noch keine, weil es noch unterschiedliche Design-Richtungen gibt und noch keine Entscheidung für die finale Richtung des "Proton"-Design gefallen ist. Eine Veröffentlichung früher Entwürfe würde zu einer verfrühten öffentlichen Diskussion führen, die zu diesem Zeitpunkt nicht zielführend sein könne.



Proton werde das Aussehen von Firefox in vielen Bereichen ändern. Auch was die Darstellung von Tabs, den Menüs und Hinweisleisten betrifft. Außerdem überprüfe Mozilla diverse Verbesserungen der User Experience. So erklärt Hentzschel: "Ein Mockup zeigt beispielsweise seitlich platzierte Tabs im Kompakt-Modus. Ein anderes Mockup zeigt die Gruppierung sogenannter Tab-Umgebungen als aufklappbare Tabs."



Die Entscheidungen darüber, welche Änderungen aber tatsächlich mit Proton in die finale Version von Firefox integriert werden, folgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.



Die aktuelle "Photon"-Oberfläche wurde mit Firefox 57 im Jahr 2017 eingeführt. Den aktuellen Plänen zufolge soll "Photon" durch "Proton" in Firefox 89 abgelöst werden, welches dem derzeit gültigen Release-Kalender von Mozilla zufolge am 18. Mai 2021 erscheinen soll.



Neue Firefox-Versionen erscheinen in der Regel alle vier Wochen. So sieht der Zeitplan für die erste Jahreshälfte 2021 aus:





Firefox 85 am 26.1.2021

Firefox 86 am 23.2.2021

Firefox 87 am 23.3.2021

Firefox 88 am 20.4.2021

Firefox 89 am 18.5.2021

Firefox 90 am 15.6.2021

Firefox 91 am 13.7.2021

