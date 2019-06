Firefox: So sehen die neuen Logos aus

Panagiotis Kolokythas

Mozilla präsentiert die neuen Logos für Firefox. Im Hauptlogo fehlt der Fuchskopf. Aber keine Sorge, er ist nicht ganz weg...

Vergrößern Das neue Firefox-Logo © Mozilla

Firefox erhält nach einer 18-monatigen Entwicklung ein vollkommen neues Logo, welches Mozilla nun offiziell vorgestellt hat. Das bisher verwendete Logo wurde zuletzt im Jahr 2017 geändert. Nachdem Mozilla kürzlich die neuen Logos für die Firefox-Tools präsentiert hatte, folgt nun das Logo für den Browser und die Marke Firefox.

Was im Vergleich zu allen bisherigen Logos auffällt: Der Fuchs selbst ist nicht mehr (oder nur mit viel Fantasie) zu sehen, sondern nur sein Schweif ist zu erkennen. Aber keine Angst, der Fuchs ist nicht weg. Die Erklärung:



Mit dem neuen Logo will Mozilla auch signalisieren, dass Firefox nicht nur ein Browser ist, sondern eine "ganze Familie an Produkten und Dienstleistungen" abdeckt. "Alle haben das gemeinsame Ziel, Sie und Ihre Privatsphäre an erste Stelle zu setzen", heißt es in einer Mitteilung von Mozilla, die den Titel "Firefox: Die Evolution einer Marke" trägt. Mit dem neuen Look wolle man die Entwicklung der Produktlinie unterstreichen.

Das neue Firefox-Logo gilt quasi für die Dachmarke "Firefox". Für die einzelnen Produkte gibt es (ebenfalls) überarbeitete oder neue Logos. Das Firefox-Logo für den Browser wurde modernisiert und hier ist auch wieder der Fuchskopf zu erkennen, wie die Übersicht aller Firefox-Logos beweist:



Vergrößern Alle FIrefox-Logos im Überblick © Mozilla

Mozilla betont dabei auch, dass das Update nicht nur die neuen Logos umfasse, sondern das gesamte Firefox-Designsystem, welches benötigt werde, um in Zukunft eine einheitliche Web-Erfahrung zu schaffen. Das Design-System umfasse neben einer neuen Farbpalette auch ein neues Formensystem, welches von der Geometrie der Produktlogos abgeleitet ist. Hinzu kommt ein modernes Schriftbild.



Das Markensystem baut Mozilla für Firefox auf den folgenden vier Säulen auf: