Firefox 98 ist erhältlich und bringt wichtige Neuerung

Panagiotis Kolokythas

Firefox 98 wird an die Nutzer ausgeliefert und enthält eine wichtige Neuerung, die den Download-Manager betrifft.

Firefox 98 wird ab sofort an die Nutzer über die integrierte Auto-Updatefunktion ausgeliefert. Damit beheben die Entwickler diverse kleinere Fehler und schließen Sicherheitslücken. Insgesamt werden mit Firefox 98 dem Mozilla-Bulletin zufolge sieben Sicherheitslücken, die Gefährlichkeit von vier Schwachstellen wird mit "hoch" bewertet, der Rest wird als "moderat" eingestuft.

Änderungen im Download-Verhalten von Firefox

Mit Firefox 98 gibt es eine grundlegende Änderung des Download-Managers. Ab Firefox 98 werden Downloads sofort heruntergeladen und es entfällt die bisherige standardmäßige Nachfrage beim Nutzer, in welchem Ordner ein Download gespeichert werden soll. Mit einem Rechts-Klick auf einen Download im Download-Panel werden im Kontextmenü mehrere Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Darunter die Möglichkeit, sich den Ordner anzeigen zu lassen, in dem ein Download gespeichert wurde (über: "In Ordner anzeigen"). Zusätzlich gibt es die selbsterklärenden Optionen "Zur Download-Seite gehen", "Download-Link kopieren", "Löschen", "Aus Chronik entfernen" und "Liste leeren".

Die Entwickler erläutern die Änderung wie folgt:



"In dieser Version werden Sie auch feststellen, dass Firefox nicht mehr standardmäßig fragt, was für jede Datei zu tun ist. Sie werden nicht mehr aufgefordert, eine Hilfsanwendung zu wählen oder auf der Festplatte zu speichern, bevor Sie eine Datei herunterladen, es sei denn, Sie haben Ihre Einstellung für die Download-Aktion für diesen Dateityp geändert."

Einstellungen für den Download-Manager

Die entsprechende Einstellung für die "Download-Aktion" finden Sie in den Firefox-Einstellungen unter "Allgemein" und "Dateien und Anwendungen". Hier kann der generelle Download-Ordner festgelegt werden. Zusätzlich können Sie auch festlegen, was mit bestimmten Downloads geschehen soll. Also etwa, dass eine PDF-Datei direkt nach dem Download in Firefox oder einer anderen Anwendung geöffnet werden soll, die PDFs unterstützt. Sie können auch festlegen, dass eine JPG-Datei automatisch nach dem Download in einer Bildbearbeitung geöffnet werden soll.



Wird ein Download gestartet, wird auch das Download-Panel automatisch eingeblendet. Im Vergleich zu bisher kann man dann aber einfach weitersurfen und wird nicht beim Surfen im Web durch das Nachfragen von Firefox, was mit einem Download geschehen soll, unterbrochen.

Wenn Sie die Änderung nicht mögen, können Sie auch das alte Verhalten von Firefox bei Downloads wählen. Aktivieren Sie einfach die Option "Jedes Mal nachfragen, wo eine Datei gespeichert werden soll".