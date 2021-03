Firefox 86.0.1: Update bringt viele Fehlerkorrekturen

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Firefox-Nutzer sollten das neueste Update für ihren Browser installieren. Denn Firefox 86.0.1 beseitigt etliche Fehler der Vorgängerversion.

Vergrößern Firefox 86.0.1: Viele Fehlerkorrekturen für Windows, Linux und macOS © Sundry Photography/Shutterstock.com

Mozilla hat mit Firefox 86.0.1 ein Update für Firefox 86 veröffentlicht. Wie meist bei Firefox ist diese „Unterversion“ einer erst vor kurzem erschienenen neuen Hauptversion ein Bugfix-Release. Neue Funktionen bringt Firefox 86.0.1 also nicht, sondern es korrigiert kleinere Fehler des Vorgängers.



Der Mozilla-Experte Sören Hentzschel hat die Verbesserungen von Firefox 86.0.1 in seinem Weblog übersichtlich zusammengefasst. Demnach behebt das Update ein Problem auf Windows-Rechnern, welches für einen falschen Fenster-Fokus sorgen konnte, wenn der Benutzer das Browserfenster via Javascript geöffnet hat. Außerdem haben die Entwickler ein Problem beseitigt, das dazu führen konnte, dass Datumsfelder leicht abgeschnitten wurden. Nutzer, die Tab-Gruppen-Erweiterungen verwenden, mussten unter Umständen mit Datenverlusten rechnen. Dieses Problem lösten die Entwickler durch eine Korrektur der entsprechenden Webextension-Schnittstelle für Tabs.

Wer Firefox auf einem Mac einsetzt, wurde bei Firefox 86.0 unter Umständen mit dem Problem konfrontiert, dass Firefox nicht mehr reagierte, nachdem sich das System im Ruhemodus befunden hatte. Insbesondere Besitzer eines neuen Macbooks mit Apples eigenem M1-Chip sollen von diesem Problem betroffen gewesen sein. Das sollte mit Firefox 86.0.1 der Vergangenheit angehören.



Linux-Nutzer wiederum können sich darüber freuen, dass für ihr Betriebssystem eine mögliche Absturzursache beim Programmstart behoben wurde. Das trat allerdings nur in sehr speziellen Fällen auf: Bei ungültigem Farbprofil.

Das englischsprachige Changelog zu Firefox 86.01. finden Sie hier.

Sie können sich Firefox 86.01 hier herunterladen. Falls Sie Firefox bereits installiert haben, wird Ihnen das Update innerhalb des Browsers angeboten (siehe diesen Screenshot). Nach der Installation des Updates ist ein Browser-Neustart erforderlich.



Über alle Neuerungen von Firefox 86 informiert Sie diese News: Firefox 86 - Mozilla verbessert Tracking-Schutz.