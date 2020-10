Hans-Christian Dirscherl

Firefox 82.0 ist fertig. So installieren Sie den neuen Firefox schon jetzt, bevor er auf den offiziellen Downloadseiten erscheint.

Vergrößern Firefox 82 ist fertig: So installieren Sie den neuen Browser bereits jetzt © David Tran Photo/Shutterstock.com

Mozilla hat die finale Version von Firefox 82 bereits auf seine FTP-Server hochgeladen. Auf der offiziellen Download-Seite von Mozilla wird allerdings immer noch Firefox 81.x angeboten und auch die in den Firefox-Browser integrierte Updateroutine bietet die neue Firefox-Version noch nicht an. Die Release-Notes zu Firefox 82 sind ebenfalls noch nicht veröffentlicht. Mozilla dürfte aber spätestens morgen sowohl die Download-Seite als auch die Changelog-Seite aktualisieren. Dann erfahren wir, welche Verbesserungen es von den Betaversionen in das finale Release geschafft haben.



Der Mozilla- und Firefox-Experte Sören Hentzschel hat bereits im September 2020 eine nützliche Neuerung von Firefox 82 verraten. Demnach sollen Benutzer nun ganz einfach über das Einstellungen-Menü eine neue Suchmaschine hinzufügen können.

Download von Firefox 82.0 vom FTP-Server von Mozilla

Falls Sie nicht warten wollen, bis Mozilla offiziell Firefox 82.0 zum Download bereitstellt, können Sie sich die neue Version für Windows, Linux und macOS hier vom FTP-Server ziehen.

Download des neuen Firefox ESR für Unternehmen

Mit der Version 78.4.0 gibt es außerdem einen neuen Firefox ESR. Dessen Download finden Sie hier auf den FTP-Servern von Mozilla. Firefox ESR - das ESR steht für "Extended Support Release" - ist für den Einsatz in Unternehmen vorgesehen und bietet besonders langen Support. Bei Firefox ESR steht also die Stabilität im Fokus und nicht das Hinzufügen neuer Funktionen. Privatanwender können unbesorgt zum "normalen" Firefox greifen. Sollte eine neue Version wie jetzt die 82.0 noch Bugs aufweisen, so behebt Mozilla diese in der Regel durch ein schnell nachgeschobenes Update.