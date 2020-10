Firefox 81.0.2 steht bereit: Fehler im Trackingschutz behoben

Hans-Christian Dirscherl

Mozilla hat Firefox 81.0.2 veröffentlicht. Das Update ist ein reines Bugfix-Release und behebt einen Fehler im Tracking-Schutz von Firefox 81.0.1.

Update 14.10.: Firefox 81.0.2 steht ab sofort für Windows, Linux und macOS zum Download bereit. Laut den Release Notes löst dieses Update genau ein einziges Problem, das der Mozilla-Experte Sören Hentzschel folgendermaßen beschreibt : "Ein Fehler im Schutz vor Aktivitätenverfolgung verursachte bei strenger Konfiguration (kein Standard), dass Benutzer auf Twitter nur eine Fehlerseite sahen." Update Ende



Mit Firefox 81.0.1 für Windows, Linux und macOS hat Mozilla eine fehlerbereinigte Version seines Browsers veröffentlicht. Gegenüber dem im September erschienenen Firefox 81, der unter anderem das neuen Theme "Alpenglow" und einen verbesserten PDF-Reader als wesentliche Neuerungen mitbrachte, haben die Entwickler in der neuen Version nur Fehler korrigiert, neue Funktionen kamen dagegen nicht hinzu, wie aus den Release Notes für Firefox 81.0.1 hervorgeht.



So behoben die Entwickler einen Fehler, der dazu führte, dass Inhalte auf der virtuellen Lern-Plattform Blackboard fehlten. Etwas wichtiger dürfte für die meisten Anwender aber sein, dass in Firefox auch diverse Druckerprobleme beseitigt wurden.



Firefox 81.0 zeigte anscheinend Bedienelemente für die Bild-in-Bild-Funktion auch bei Webseiten an, die nur Audio-Inhalte besaßen. Das wurde mit dem Update behoben. Zudem lösten die Macher ein Arbeitsspeicherproblem beim Verwenden bestimmter Addons wie Disconnect. Außerdem wurden, wie meist, auch noch Probleme gelöst, die die Stabilität des Browsers beeinträchtigtem.



Mac-Nutzer können sich zudem darüber freuen, dass Skalierungsprobleme mit Flash-Inhalten auf HiDPI-Bildschirmen behoben wurden. Wobei Flash allerdings bald Geschichte ist.



Download: Firefox 81.0.2



