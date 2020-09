Hans-Christian Dirscherl

Mozilla hat Firefox 81 veröffentlicht. Mit dem neuen Theme "Alpenglow" und einem verbesserten PDF-Reader.

Vergrößern Firefox 81 ist da: Besserer PDF-Reader und neues Theme © Sundry Photography

Mozilla hat Firefox 81 veröffentlicht. Die neue Browserversion wird derzeit aber noch nicht über die in Firefox integrierte Update-Funktion angeboten, sondern Sie müssen das Update von Hand installieren: Sie können sich Firefox 81 für Windows hier herunterladen.

Die Release Notes mit allen Neuerungen finden Sie nach deren Veröffentlichung unter diesem Link. Bei Redaktionsschluss hatte Mozilla die Release Notes aber noch nicht veröffentlicht.



Schon im Vorfeld war aber bekannt geworden, dass Firefox 81 einen verbesserten PDF Reader besitzen wird. Bisher diente der in Firefox eingebaute PDF-Reader nur zum Betrachten von PDF-Dateien. Ab Firefox 81 sollen Sie mit dem PDF-Reader aber auch Formulare ausfüllen und Ebenen anlegen können. Außerdem soll Mozilla auch die Optik des PDF-Readers verändert haben. Sie soll sich nun mit abgeflachten Icons und größeren, für die Touch-Bedienung optimierten Buttons stärker an das Firefox-Design angleichen. Außerdem verzichtet Mozilla auf einige Texturen, Schlagschatten, Farbverläufe und Animationen um den Reader zu verschlanken und die Ladezeiten zu verkürzen. Mit Firefox 81 soll der PDF-Reader außerdem das Ausfüllen von Dokumenten via AcroForm unterstützen. Support für XFA-Formulare sei ebenfalls geplant, diese werden aber möglicherweise erst noch nachgereicht.



Mozilla-Experte Sören Hentzschel schreibt außerdem, dass Firefox 81 neben den bereits vorhandenen drei Farbschemen noch ein weiteres viertes Farbschema bekommen soll. Das neue Farbschema/Theme hört auf den Namen "Alpenglow" und soll besonders farbenfroh sein.



Ein weiteres neues Feature in Firefox 81, allerdings nur in dessen Androidversion , ist laut Sören Hentzschel: Sie können jetzt einstellen, dass sich Browsertabs automatisch schließen, wenn diese entweder einen Tag, eine Woche oder einen Monat nicht mehr angesehen wurden. Die gewünschte Zeitdauer können Sie auswählen.



