Hans-Christian Dirscherl

Firefox 72.0.2 steht ab sofort zum Download bereit. Die neue Browser-Version behebt einige Fehler von Firefox 72.0.1.

Vergrößern Firefox 72.0.2: Neue Version mit Fehlerkorrekturen

Mozilla hat mit Firefox 72.0.2 ein Update für seinen Browser veröffentlicht. Dieses Update bringt keine neuen Funktionen, sondern behebt einige Probleme der Vorgängerversion Firefox 72.0.1, die Mozilla am 9. Januar 2020 veröffentlicht hatte.

So lösten die Entwickler ein Problem mit dem Öffnen von Dateien, wenn diese Leerzeichen in der Pfadangabe enthielten. Ebenso wurde ein Problem gelöst, das zu einer verzögerten Ausführung beim Öffnen der gespeicherten Zugangsdaten führte, wenn das Master-Passwort aktiviert war. Ferner beseitigten die Entwickler ein Kompatibilitätsproblem mit den so genannten „CSS Shadow Parts“ von Firefox 72. Besonders wichtig für die meisten Anwender dürfte sein, dass die Entwickler Performance-Probleme beim Abspielen von 1080p-Videos im Vollbildmodus behoben.

Daneben soll Firefox 72.0.2 auch noch einige Stabilitätsverbesserungen bringen. Anders als noch Firefox 72.0.1 ist Firefox 72.0.2 aber kein Sicherheits-Update und schließt somit keine Sicherheitslücken.



Sie finden das vollständige Changelog zu Firefox 72.0.2 für Desktop-Betriebssysteme wie Windows, Linux oder macOS auf dieser Webseite.



Falls Sie Firefox bereits installiert haben, wird Ihnen das Update innerhalb des Browsers zur Installation angeboten. Sie müssen Firefox nach erfolgter Installation neu starten (siehe den Screenshot zu dieser Meldung). Für eine erstmalige Installation von Firefox oder aber für eine komplette Neu-Installation auf Desktop-PCs und Laptops können Sie den folgenden Downloadlink verwenden.



Download: Firefox 72.0.2