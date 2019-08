Firefox 70 mit neuem Namen und Logo

Panagiotis Kolokythas

Firefox wird mit der Version 70 nicht nur ein neues Logo, sondern auch gleich noch einen neuen Namen erhalten.

Vergrößern Das neue Firefox-Logo für die Dachmarke "Firefox". Es ist NICHT das neue Logo des Firefox-Browsers! © Mozilla

Mit der Veröffentlichung von Firefox 70 plant Mozilla wichtige, grundlegende Änderungen beim Browser. So wird Firefox mit der Version 70 sowohl ein neues Logo als auch einen neuen Namen erhalten, wie Mozilla-Experte und Web-Entwickler Sören Hentzschel in seinem Blog meldet.

Vergrößern Alle FIrefox-Logos im Überblick © Mozilla

Die neuen Firefox-Logos hatte Mozilla bereits im Juni vorgestellt. Vorangegangen war eine 18 Monate lange Entwicklung dieser Logos. In dem Hauptlogo für die Dachmarke Firefox verschwindet der Fuchskopf. Hinzu kommen die vier Logos für die einzelnen Firefox-Produkte. Das Markensystem von Mozilla für Firefox baut auf den folgenden vier Säulen auf: radical, kind, open und optionated. Weitere Details hierzu finden Sie in diesem Beitrag.

Vergrößern Der Browser Firefox heißt ab der Version 70 Firefox Browser © Mozilla

Aufgrund des neuen Brandings wird der Firefox-Browser ab Firefox 70 auch einen neuen Namen tragen: Seit Firefox 57, welches im November 2017 erschien, und das größte Firefox-Update bisher war, trägt Firefox den Zusatz "Quantum". Ab Firefox 70 wird dann auf "Firefox Quantum" nun "Firefox Browser". In den ersten Nightly-Versionen von Firefox erscheint der neue Browser-Name bereits.

Firefox Browser ist aber nur Teil der Firefox-Familie. Hinzu kommen auch noch

Firefox Monitor : Nutzer können über diesen Dienst überprüfen, ob ihre Daten schon mal aufgrund einer Hackerattacke geleakt wurden



Firefox Send: Zum Versenden/Teilen großer Dateien



Firefox Listen: Verwandelt jeden Artikel auf einer Website zu einem "Podcast"



Firefox Lockwise: Passwort-Manager, mit App auch für iOS und Android



Firefox Proxy: Proxy-Dienst für Firefox



Den aktuellen Plänen zufolge wird Firefox 70 am 22. Oktober 2019 erscheinen. Aktuell ist Firefox in der Version 68.0.1 erhältlich. Diese wird am 3. September durch Firefox 69 abgelöst.



