Hans-Christian Dirscherl

Firefox 67 bekommt einen Sync-Button, über den Sie bequem Lesezeichen, Chronik, Tabs und Zugangsdaten geräteübergreifend auf dem aktuellen und gleichen Stand halten.

Vergrößern Firefox 67 bekommt Sync-Button für Lesezeichen, Chronik, Passwörter etc. © soeren-hentzschel.at/firefox/firefox-67-bekommt-neuen-sync-button/

Mozilla.org will die geräteübergreifende Sync-Funktion für Lesezeichen, Chronik, Tabs, Formulardaten und Passwörter im kommenden Firefox 67 prominenter hervorheben. Firefox 67 bekommt deshalb einen Sync-Button, wie der Firefox-Experte Sören Hentzschel in seinem Blog schreibt. Der obige Screenshot zeigt die Position des neuen Sync-Buttons. Er befindet sich in der Navigations-Symbolleiste von Firefox rechts oben.



Firefox-Nutzer, die die Sync-Funktion bisher nicht verwenden, werden durch den Sync-Button auf die Synchronisations-Funktion von Firefox aufmerksam gemacht. Firefox-Nutzer, die Sync dagegen schon verwenden, bekommen über das hinter diesem Button liegende Menü Zugriff auf wichtige Synchronisations-Funktionen. Statt des unpersönlichen Standard-Icons begrüßt angemeldete Firefox-Nutzer zudem deren Avatar-Bild.



Sie können die Sync-Funktion bereits jetzt mit Firefox nutzen, mit Firefox 67 kommt lediglich der Button für den schnellen Zugriff hinzu. Mit der Sync-Funktion halten Sie Lesezeichen, Chronik und Zugangsdaten auf allen Geräten, auf denen Sie Firefox nutzen, auf dem identischen, aktuellen Stand. Außerdem können Sie Tabs an andere Geräte schicken oder neue Geräte mit Firefox Sync verbinden und die Einstellungen des Firefox Accounts bearbeiten.

Voraussetzung für die Nutzung von Sync ist ein kostenloses Benutzerkonto. Klicken Sie dazu auf "Menü, Bei Sync anmelden" oder auf "Extras, Bei Sync anmelden" und richten Sie Ihr Firefox-Konto ein.



Falls Sie Firefox Sync nicht verwenden, können Sie den neuen Button wieder aus der Navigations-Symbolleiste von Firefox 67 entfernen. Das geht über „Menü, Anpassen“ oder per Rechtsklick auf den Sync-Button und danach über den entsprechenden Menü-Eintrag.

Weitere Neuerungen von Firefox 67 stellen wir in diesen Meldungen vor:

