Hans-Christian Dirscherl

Ein angehefteter Browser-Tab bietet Vorteile. Damit künftig mehr Nutzer Tabs in Firefox anheften, wird Mozilla diese Funktion ab Firefox 67 prominenter platzieren.

Vergrößern Firefox 67: Mozilla erleichtert das Anheften von Tabs © soeren-hentzschel.at/firefox/firefox-67-anheften-von-tabs-wird-prominenter/

Laut dem Firefox-Experten Sören Hentzschel wird Mozilla in Firefox 67 das Anheften von Tabs prominenter gestalten. Sie können in Firefox 67 dann einen offenen Tab auch über das „Tab anheften“-Untermenü des „…“-Menüs rechts in der Adressleiste von Firefox anheften. Dieses 3-Punkte-Menü existiert bereits jetzt, nur fehlt eben der Eintrag für „Tab anheften“. Mozilla erhofft sich von der Neu-Positionierung, dass mehr Nutzer als bisher die Anheften-Funktion finden und nutzen. Mozilla geht sogar noch einen Schritt weiter und wird dem Nutzer die Möglichkeit bieten dieses „Tab anheften“-Symbol direkt rechts in der Adressleiste von Firefox anzubringen. Dann können Sie jeden Tab mit nur einem einzigen Klick anheften und lösen.



Bisher können Sie geöffneten Firefox-Tabs nur über das Kontextmenü „Tab anheften“ der rechten Maustaste anheften. Der betreffende Tab wird dann am linken Rand der Tableiste positioniert und zwar platzsparend nur mit einem kleinen Favicon und ohne Seitentitel. Vorteil: Diesen angehefteten Tab können Sie nicht mehr versehentlich schließen, außerdem werden diese angehefteten Tabs automatisch aktualisiert. Das ist vor allem bei Social-Media-Seiten oder Webmail praktisch. Wollen Sie den anhefteten Tab wieder lösen, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste darauf und wählen dann „Tab ablösen“.



Firefox 67 wird neben dieser verbesserten Möglichkeit zum Anheften von Browser-Tabs noch einige weitere Verbesserungen bringen. So bekommt Firefox 67 ein neues about:config-Menü und einen Cryptomining- und Fingerprinting-Blocker. Einen verbesserten Passwort-Manager soll Firefox 67 ebenfalls mitbringen.

Bereits mit Firefox 66 kommt ein Autoplay-Blocker für nervigen Sound. Vor allem aber sollen mit Firefox 66 Webseiten beim Laden nicht mehr springen.