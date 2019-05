Firefox 67 & 68: Verschlüsselte Verbindung wird öfters Pflicht

Hans-Christian Dirscherl

Mozilla erhöht die Sicherheit via HTTPs: Ab Firefox 67 ist eine verschlüsselte Verbindung Voraussetzung für Web-Benachrichtigungen und ab Firefox 68 auch für den Zugriff auf Kamera und Mikrofon.

Mozilla erhöht in Firefox 67 und in Firefox 68 die Sicherheit. So werden in Firefox 67 die sogenannten Web-Benachrichtigungen nur noch in dem sicheren Kontext einer https-Datenübertragung beziehungsweise über verschlüsselte WebSocket-Verbindungen (wss://) möglich sein, wie Mozilla- und Firefox-Experte Sören Hentzschel in seinem Webblog schreibt.

In Zusammenhang mit den Web-Benachrichtigungen möchte Mozilla diese zudem weniger nervend machen. Deshalb wird Mozilla in der finalen Version von Firefox 67 für kurze Zeit und mit einer begrenzten Zahl der Nutzer etwas mehr Telemetrie-Daten als üblich erheben. So will man herauszufinden, wie Webseiten Web-Benachrichtigungen nutzen können, ohne die Nutzer zu nerven, wie Hentzschel erklärt.



Denn offensichtlich empfinden viele Nutzer die eigentlich durchaus nützlichen Web-Benachrichtigungen des Browsers als störend: Kaum hat man eine Webseite aufgerufen, erscheint auch schon das Hinweisfenster mit der Frage, ob man ab sofort Benachrichtigungen von dieser Seite empfangen möchte.

Mit Firefox 67 wird Mozilla zahlreiche weitere Neuerungen ausliefern. So bekommt Firefox 67 ein neues about:config für die Browser-Konfiguration und zudem einen Sync-Button für Lesezeichen, Chronik, Passwörter etc.. Außerdem bauen die Entwickler einen Cryptomining- und Fingerprinting-Blocker ein. Firefox 67 soll zudem das Anheften von Tabs erleichtern. Außerdem wird der Browser einen verbesserten Passwort-Manager enthalten.

Ab Firefox 68 wird der Browser Webseiten den Zugriff auf Kamera und Mikrofon ebenfalls nur noch über eine verschlüsselte Verbindung ermöglichen.



Den aktuellen Firefox, nämlich 66.0.4, können Sie sich hier herunterladen.