Firefox 104 senkt Stromverbrauch unter Windows

Frank Ziemann

Mozilla schließt mit der neuen Browser-Version Firefox 104 mindestens sechs Sicherheitslücken. Auch für Firefox ESR und Thunderbird sind Updates verfügbar.

Update für Firefox

Mozilla hat Firefox 104.0 sowie Firefox ESR 102.2 und Firefox ESR 91.13.0 freigegeben. Die Entwickler haben vor allem Schwachstellen und andere Bugs behoben. Außerdem haben sie dem Browser Mäßigung beim Ressourcen- und Energieverbrauch verordnet. Der Profiler ist nun in die Entwicklerwerkzeuge integriert und kann den Stromverbrauch analysieren.



Das Update auf Firefox 104 beseitigt mindestens sechs Sicherheitslücken , von denen Mozilla die Mehrzahl als hohes Risiko ausweist. Zwei Schwachstellen, von denen eine nur den Android-Browser betrifft, sind als geringes Risiko eingestuft. Intern gefundene Schwachstellen führt Mozilla nur summarisch auf, ohne ihre Zahl anzugeben. Die eine oder andere davon könnte laut Mozilla möglicherweise ausgenutzt werden, um Code einzuschleusen und auszuführen. Angriffe auf Firefox-Lücken sind zurzeit nicht bekannt – im Gegensatz zu Chrome und Safari .



Neuerungen in Firefox 104

Mozilla hat den Profiler jetzt in die Entwicklerwerkzeuge integriert. Er kann den Stromverbrauch des Prozessors und der Grafikeinheit analysieren, den Firefox verursacht. Das funktioniert allerdings nur unter Windows 11 sowie bei Macs mit M1-Prozessor. Firefox reduziert seinen Strom- und Ressourcenverbrauch, wenn der Browser minimiert ist oder im Hintergrund läuft. Das funktioniert genauso wie bislang schon bei Hintergrund-Tabs.



Firefox ESR

Die im Juni freigegebene neue Generation Firefox ESR 102.x erhält mit Version 102.2.0 ihr zweites Sicherheits-Update. Darin haben die Entwickler mindestens fünf Lücken gestopft, die Mozilla auch in Firefox 104 geschlossen hat. Intern entdeckte Speicherfehler könnten ausgenutzt werden, um eingeschleusten Code auszuführen.



Das Update auf Firefox ESR 91.13.0 schließt wenigstens drei Lücken, die alle als hohes Risiko gelten. Sie gehören zu den Schwachstellen, die Mozilla auch in Firefox 104 beseitigt hat. Dies ist die letzte Aktualisierung für Firefox ESR 91.x. Wenn Sie diesen Versionszweig noch einsetzen, bereiten Sie sich auf den Wechsel zur neuen Generation 102.x vor, der spätestens im September erfolgen wird. Ein aktualisierter Tor Browser für Windows, macOS und Linux, basierend auf Firefox ESR 91.13.0, wird in Kürze erhältlich sein.

Thunderbird

Mit den letzten Update für die Generation 91.x des Mail-Programms Thunderbird auf die Version 91.13.0 haben die MZLA-Entwickler mindestens drei Schwachstellen beseitigt, die das Mail-Programm vor allem von Firefox geerbt hat. Firefox-Code wird unter anderem für die HTML-Verarbeitung genutzt. Thunderbird 102.2 ist ein neues Update für die im Juni eingeführte neue Mailer-Generation. Hier sind fünf oder mehr Schwachstellen behoben. Hinzu kommen einige Bug-Fixes. Die Umstellung von Thunderbird 91.x auf 102.x per automatischem Update ist bereits seit etwa zwei Wochen möglich.



Am 20. September will Mozilla Firefox 105 sowie Firefox ESR 102.3 veröffentlichen, am 18. Oktober sollen Firefox 106 sowie Firefox ESR 102.4 folgen.