Fire-TV-Sticks und Echo-Geräte äußerst günstig erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Amazon bietet den Amazon Fire-TV-Stick 4K, Fire-TV-Stick und Echo-Geräte zu besonders günstigen Preisen an.

Vergrößern Stark reduziert: Amazon Fire-TV-Stick 4K © Amazon

Amazon bietet derzeit seinen Fire-TV-Stick, Fire-TV-Stick 4K und diverse Echo-Geräte zu stark reduzierten Preisen an. So ist beispielsweise der Fire-TV-Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung derzeit für nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 50 Prozent entspricht. Auch Media Markt und Saturn bieten die Amazon-Produkte zu niedrigeren Preisen an.

Über den Fire-TV-Stick bzw. Fire-TV-Stick 4K erhalten Sie beispielsweise den Zugriff auf das gesamte Angebot von Amazon Instant Video und diverse Film- und Musikdienste anderer Anbieter. Dazu zählen Disney+, Netflix, Spotify, ARD Mediathek und ZDF Mediathek. Die Sprachsuche ist über die mitgelieferte Sprach-Fernbedienung möglich, die auch Alexa-Befehle kennt und darauf reagiert.



Alle aktuellen Amazon-Devices-Angebote im Überblick:

Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Dot & Echo Spot mit Alexa im Test