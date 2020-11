Fire TV Stick und Fire TV Cube zum halben Preis

Ina Reiter

Der Fire TV Stick und der Fire TV Cube für Amazon Prime TV mit Zugriff auf viele Filme und Serien sind mit Beginn der Black Friday Woche bei Amazon wieder stark reduziert.

Vergrößern Fire TV Stick und Cube heute im Angebot © Amazon

Wer auf gestochen scharfe Bildqualität beim Streaming steht, kann sich den Fire TV Stick oder den Fire TV Cube von Amazon besorgen. Schon zum Prime Day im Oktober senkte Amazon die Preise für Fire TV um bis zu 50 Prozent. So auch wieder in der Black Friday Woche, die seit dem 20. November läuft.

Fire TV Stick 4K Ultra HD für nur 29,24 Euro statt 58,48 Euro

Der Fire TV Cube kostet heute 68,23 Euro. Der reguläre Preis liegt bei knapp 117 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 43 Prozent:

Fire TV Cube für 68,23 Euro statt 116,96 Euro kaufen

Was ist der Unterschied zwischen beiden Geräten?: Den "Würfel" kann man "handsfree" steuern - er kommt ganz ohne Fernbedienung aus und wird per Alexa-Sprachbefehl gesteuert. Sobald Sie Ihr Wohnzimmer betreten und sie mit dem Fire TV Cube sprechen, erfüllt er Ihre Fernseh- und Streamingwünsche. Für den Fire TV Stick benötigen Sie eine Fernbedienung (wird mitgeliefert). Auch diese funktioniert per Sprachsteuerung, jedoch müssen Sie zur Aktivierung von Alexa einen Knopf auf der Fernbedienung drücken.



Zum Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa Sprach-Fernbedienung für 29,24 Euro

Der "normale" Amazon Fire TV Stick kostet 24,36 Euro. Vor Kurzem kam eine neue Generation des Fire TV Sticks heraus - mit 50 % mehr Leistung, 50 % weniger Stromverbrauch und neuen TV-Steuerungstasten an der Fernbedienung.

Amazon Fire TV Stick für 24,36 Euro

Der außerdem neu vorgestellte Fire TV Stick Light ist zwar ohne TV-Steuerungstasten, aber mit Full-HD-Streaming. Zudem ist er als abgespeckte Variante etwas günstiger:

Amazon Fire TV Stick LIGHT für 19,48 Euro



Alles was Sie zum neuen Fire TV Stick und zum Fire TV Stick Light wissen müssen.



Mehr Top-Deals des Tages finden Sie in unserem Hauptbeitrag zur Amazon Black Friday Woche



Weitere reduzierte Amazon Geräte wie Echo, Echo Show oder Kindle finden Sie hier .