Fire-TV-Edition: Amazon und Grundig bringen gemeinsam Smart-TVs auf den Markt

René Resch

Amazon und Grundig bringen gemeinsam die ersten Smart-TVs in der Fire-TV-Edition auf den Markt. Auch OLED-Geräte sind im Sortiment vertreten.

Amazon hat gemeinsam mit dem Partner Grundig die weltweit ersten Smart-TVs in der Fire-TV-Edition angekündigt. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Gerät, sondern um eine ganze Palette. So gibt es normale Full-HD-TVs, 4K-TVs und sogar OLED-TVs in der Fire-TV-Edition. Weiterhin hat Amazon auch eine Soundbar mit integriertem Fire-TV des Partners Anker angekündigt.



Smart-TVs der Fire-TV-Edition

Die Smart-TVs in der Fire-TV-Edition werden dabei nicht nur von Amazon angeboten, der Versandriese hat sich hierzulande als starke Partner Saturn und Media Markt mit ins Boot geholt. So wird es das Lineup der neuen Smart-TVs der Fire-TV-Edition ebenfalls im Sortiment der beiden Elektronik-Händler geben.

Alle Modelle sind dann natürlich mit der Sprachassistentin Alexa bedienbar. Günstigere Modelle werden mit einer Alexa-Sprach-Fernbedienung ausgeliefert, das Top-Modell des OLED-TVs wird es hingegen auch mit einer Hands-free-Steuerung geben.

Die verschiedenen Geräte kommen dabei in Etappen auf den Markt. Startschuss wird ab dem 17. Oktober 2019 sein, dann sollen die Mittelklasse-Geräte Grundig Vision 7 ab rund 350 Euro erhältlich sein. Alle Geräte samt Veröffentlichungsdatum haben wir hier für Sie aufgelistet. Alle Geräte sind schon vorbestellbar:



Ab dem 1. November 2019:

Grundig Vision 6 - Fire-TV-Edition

Full-HD, Alexa-Sprachsteuerung, Magic Fidelity

32 Zoll für 239,99 Euro - 40 Zoll für 279,99 Euro - 43 Zoll für 299,99 Euro

Ab dem 17. Oktober 2019:

Grundig Vision 7 - Fire-TV-Edition

Ultra-HD, Alexa-Sprachsteuerung, HDR (in verschiedenen Farben erhältlich)

43 Zoll für 349,99 Euro - 49 Zoll für 419,99 Euro - 55 Zoll für 479,99 Euro - 65 Zoll für 699,99 Euro

Ab dem 28. Oktober 2019:

Grundig OLED - Fire-TV-Edition

OLED, Ultra-HD, Alexa Sprachsteuerung, Dolby Vision, Dolby Atmos

55 Zoll für 1199,99 Euro - 65 Zoll für 2199,99 Euro

Ab dem 21. November 2019:

Grundig OLED - Fire-TV-Edition Hands-Free mit Alexa

OLED, Ultra-HD, Dolby Vision, Dolby Atmos

55 Zoll für 1299,99 Euro - 65 Zoll für 2299,99 Euro

Soundbar in der Fire-TV-Edition

Neben den Smart-TVs hat Amazon auch gleich die Partnerschaft mit Anker bekanntgegeben, ab 21. November 2019 soll in Kooperation die Nebular-Soundbar in der Fire-TV-Edition erscheinen. Die Soundbar mit Alexa-Sprachsteuerung und integriertem Fire- TV ist ebenfalls ab sofort vorbestellbar:

Ab dem 21. November 2019:

Nebula Soundbar – Fire TV Edition

4K HDR, 2.1 Channel, Integrierte Subwoofer, Alexa-Sprachsteuerung

für 209,99 Euro