Filmproduzenten wollen 23,976 fps aufgeben

Eine Initiative von Filmemachern will die seit Jahrzehnten genutzte Bildrate von 23,976 fps in Filmen abschaffen.

Mit der Initiative NoMore2398 will eine Gruppe von Filmemachern die ungerade Bildrate von 23,976 fps in Filmen abschaffen. Diese krumme Bildrate stelle ein Relikt vergangener Zeiten dar und sei entsprechend überflüssig geworden. Im Gegenzug sorge die Bildrate von 23,976 fps für finanzielle und technologische Nachteile.

Die ungewöhnliche Bildrate von 23,976 fps wurde in den 50er Jahren eingeführt, damit Schwarz-Weiß-TVs auch die neu in Mode gekommenen Farbinhalte anzeigen konnten. Um beide TV-Arten unterstützen zu können, musste die Bildrate um 0,1 Prozent verringert werden. Auch nach dem Ende der Schwarz-Weiß-Fernseher wurde die Bildrate nie wieder offiziell auf die aus Filmen bekannten 24 fps angehoben. Entsprechend müssen Filmemacher auch heute noch einen Mehraufwand betreiben, um ihre Filme in das Format von 23,976 fps zu pressen. Auch TV-Hersteller müssen dieses Relikt vergangener Zeiten noch heute in ihren Panels und Steuergeräten berücksichtigen. Laut der Initiative NoMore2398 steigen dadurch die Kosten für Produktion und Mastering, da Filme entsprechend angepasst werden müssen. Auch die Distributionskosten fielen höher aus, da beide Formate aufbewahrt werden müssen. Bei einigen TVs käme es zudem zu einer asynchronen Wiedergabe. Die neue Xbox Series X beispielsweise zeigt Blu-ray-Filme mit 24 fps an, bei der Ausgabe wird jedoch die Bildrate von 23,976 fps gewählt, was aller 41 Sekunden zu sichtbaren Rucklern führt. Besonders die Streamingdienste wehren sich gegen die betagte Vorgehensweise. Teilweise bieten sie Inhalte mit 24fps an, doch auch viele Inhalte mit 23,976 fps finden sich im Angebot.



