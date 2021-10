Hans-Christian Dirscherl

Hacker haben Ihren Rechner gekapert und darauf Kinderpornografie versteckt. Falls Sie nicht das geforderte Lösegeld zahlen, informieren die Cybergangster die Polizei und drohen mit der Vernichtung Ihrer Existenz. Solche Erpressermails machen jetzt die Runde.

Vergrößern Fiese Erpressung: Kinderpornografie auf fremden PCs versteckt © pathdoc/Shutterstock.com

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt vor Bitcoin-Erpressermails, die betroffene Internetnutzer an die Verbraucherschützer weitergeleitet haben. Diese Erpressermails sind erst seit Mitte dieser Woche in Umlauf, sie stellen also eine noch ganz neue Gefahr dar.

Angeblich Kinderpornos versteckt

Die Erpressermails haben alle die Betreffzeile "Letzte Warnung an Name Nachname “. Im Text der Mail behaupten die Cybergangster, dass sie sich mit einem Trojaner Zugang zum Rechner der angeschriebenen Person verschafft hätten und - das ist eine ganz, ganz alte Masche - diese mit der gekaperten PC-Webcam bei der Selbstbefriedigung gefilmt hätten. Außerdem behaupten die Cybergangster, dass sie in großen Mengen Dateien auf dem gekaperten Rechner versteckt hätten, die Kindesmissbrauch zeigen würden. Diese Kindesmissbrauchs-Dateien hätten die Angreifer so auf dem Rechner des Opfers versteckt, dass es diese nicht finden könne.

Vergrößern Das ist der Text der Erpressermail. © verbraucherzentrale.de/wissen/digital -welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059

Lösegeld gefordert

Danach folgt die in solchen Fällen übliche Erpressung: Die Absender der Mail verlangen, dass die angeschriebene Person sofort den Gegenwert von 1500 Euro auf das beigefügte Bitcoin-Wallet überweist. Sollte die derart erpresste Person dieser Forderung nicht binnen 72 Stunden nach Öffnen der Erpressermail nachkommen, dann würden die Cybergangster alle erbeuteten Daten an die Kontakte der erpressten Person weiterleiten und außerdem Anzeige bei der Polizei wegen Kinderpornografie erstatten. Die Erpresser drohen faktisch damit den Erpressten zu vernichten.

Sollten Sie eine solche Erpressermail erhalten, ignorieren Sie sämtliche Forderungen und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Sie können auch online Anzeige erstatten.

Die Drohung, dass man den Rechner eines Opfers gekapert und diesen beim Masturbieren beziehungsweise beim Anschauen von Pornos gefilmt habe, ist eine uralte Masche:

Polizei warnt: Neue Porno-Erpressermails angeblich von Anonymous

Neue Welle: Erpressermails fordern Schweigegeld - so läuft der fiese Angriff

Erpresser drohen PC-Besitzern mit Veröffentlichung von Pornos