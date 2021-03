FidelityFX: DLSS-Alternative kommt noch 2021

Michael Söldner

Mit FidelityFX Super Resolution will AMD noch in diesem Jahr eine Alternative zu Nvidias DLSS anbieten.

Vergrößern Aktuelle Radeon-Grafikkarten sollen eine DLSS-Alternative bekommen. © amd.com

Aktuelle Spiele nutzen häufig aufwändiges Raytracing und flimmern in 4K-Auflösung mit über acht Millionen Pixeln über den Bildschirm. Eine Berechnung in dieser Auflösung mit Raytracing und allen Details würde viele aktuelle Grafikkarten überfordern. Daher hat Nvidia mit DLSS eine clevere Lösung im Angebot, die die Rechenlast auf die Grafikkarte reduziert. Bislang fehlte eine ähnliche Funktion für Grafikkarten von AMD. Dies soll sich mit der Veröffentlichung von „FidelityFX Super Resolution“ ändern: Wie Nvidia will auch AMD auf die Kraft der künstlichen Intelligenz setzen, um die Anforderungen an die Grafikkarte zu reduzieren. Noch in diesem Jahr soll die Funktion für aktuelle Radeon-Grafikkarten angeboten werden.

Nach Angaben von Scott Herkelman. Chief Vice President and General Manager der Radeon-Group bei AMD, soll FidelityFX im Laufe des Jahres fertig sein. Einen genaueren Termin wollte er sich jedoch nicht entlocken lassen. Man komme jedoch sehr gut voran und werde die Technik als offenen Standard einführen. Gleichzeitig hofft man, dass FidelityFX Super Resolution von Entwicklern gut angenommen wird. Gerade in diesem Bereich läge aber noch viel Arbeit vor AMD, auch intern müsse noch vieles zu Ende gedacht werden. Genau wie DLSS kann auch AMDs FidelityFX Super Resolution die Bildinhalte durch KI analysieren und erkennen. Entsprechend reicht es danach, wenn Teile des Spiels in Full-HD-Auflösung gerendet und dann auf Ultra-HD hochgerechnet werden. Dies entlastet die Grafikkarte und soll am Ende vom Nutzer nicht bemerkt werden. Als Ergebnis steigen die Bildraten mit DLSS im Vergleich zur nativen Berechnung in 4K deutlich an. Eine ähnliche Funktion wünschen sich mittlerweile auch viele AMD-Nutzer.





