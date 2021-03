René Resch

Netflix hat sich für seine neue "Fast Laughs"-Clip-Funktion stark an der beliebten Tiktok-App orientiert.

Vergrößern Fast Laughs: Netflix bringt Tiktok-ähnliche Funktion in seine App © Netflix

Netflix spendiert seinen mobilen Apps eine "Fast Laughs"-Funktion, die an das Prinzip von Tiktok angelehnt ist. Das teilte das Unternehmen im hauseigenen Blog seinen Nutzern mit.



Mit der "schnelle-Lacher"-Funktion werden Ihnen kurze Clips aus Comedy-, Stand-Up-, sowie generell aus Netflix stammenden Serien und Filmen per Feed in einem Vollbildmodus gezeigt. Wenn ein Clip zu Ende ist, startet im Anschluss direkt der nächste. Falls Ihnen ein Clip gefällt, können Sie den Clip mit einem "LOL" bewerten oder die entsprechende Serie direkt aus dem Menü heraus auf die eigene Favoritenliste setzen. Die Clips selber können auch auf anderen sozialen Medien geteilt werden.

Netflix beschreibt die neue Funktion folgendermaßen: "Wollen Sie etwas Lustiges sehen? Auf Netflix eröffnet diese eine kleine Frage viele Möglichkeiten, von urkomischen Serien und Filmen bis hin zu lauten Stand-up-Specials. Aus diesem Grund haben wir die neue Funktion Fast Laughs für mobile Geräte eingeführt. Fast Laughs bietet einen bildschirmfüllenden Feed mit lustigen Clips aus unserem großen Comedy-Katalog, darunter Filme (Murder Mystery), Serien (Big Mouth), Sitcoms (The Crew) und Stand-up von Comedians wie Kevin Hart und Ali Wong."



Noch ist die Funktion nicht für alle verfügbar. "Fast Laughs" wird in den kommenden Tagen bis Wochen zuerst an iOS-Nutzer in "ausgewählten Regionen" verteilt. Einige Zeit später kommt dann auch der Rest sowie Nutzer von Android-Geräten in den Genuss der neuen Funktion.