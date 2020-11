René Resch

Bei Amazon erhalten Sie aktuell den Samsung "The Frame"-TV mit Bilderrahmen-Look zu absoluten Top-Preis.

Fast 300 Euro günstiger: Samsung "The Frame"-TV bei Amazon zum Dealpreis

Vom 20. bis zum 30. November 2020 läuft beim Versandriesen Amazon die Black-Friday-Woche mit jeder Menge großartigen Deals. Darunter gibt es auch immer wieder großartige Technik-Angebote zu absoluten Top-Preisen. Die besten Angebote vorab des "Black Friday" wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

Aktuell erhalten Sie bei Amazon den Samsung-TV "QE49LS03R The Frame" in einer Größe von 49 Zoll im Tagesdeal zum Top-Preis von nur 699 statt 995,03 Euro - Sie sparen also fast 300 Euro!



Hammer-Deal zur Black-Friday-Woche: Samsung QE49LS03R "The Frame" bei Amazon für den Hammer-Preis von 699 statt 995,03 Euro



Samsung QE49LS03R "The Frame" - Die Details

Der Fernseher kommt, wie der Name bereits verrät, im Bilderrahmen-Look mit einer Bildschirmdiagonale von 49 Zoll (123 cm). Damit macht das TV-Gerät auch an der Wand eine tolle Figur. Für das perfekte Bild kommt Samsungs patentierte QLED-Technik zum Einsatz. Desweiteren bietet der Samsung-TV eine 4K-Auflösung sowie HDR. Der verbaute Quad-Core-CPU bietet genug Power für Smart-Funktionen und Apps. Als Sprachassistenten werden Alexa, Google Assistant und Samsung Bixby unterstützt.



