Far Cry 6: Raytracing und FSR bleiben PC vorbehalten

Michael Söldner

Features wie Raytracing und FSR bleiben in „Far Cry 6“ exklusiv allen PC-Spielern vorbehalten.

Vergrößern "Far Cry 6" wird einige Features nur auf dem PC bieten.

Eigentlich wären die aktuellen Konsolen Xbox Series X/S und Playstation 5 grundsätzlich in der Lage, Raytracing-Funktionen neuer Spiele zu unterstützen. Auch die AMD-Technik FSR (FidelityFX Super Resolution) ist auf den in den Konsolen verbauten AMD-Chips möglich. Dennoch gab Publisher Ubisoft nun bekannt, dass beide Features im am 7. Oktober erscheinenden „Far Cr 6“ dem PC vorbehalten bleiben .

Im Bereich Raytracing erwartet Spieler demnach ein hybrider Ansatz für Reflexionen. Diese bieten laut Entwickler das beste Verhältnis zwischen Qualität und Leistung. Dadurch soll Raytracing in „Far Cry 6“ auch auf Mittelklasse-Hardware realisierbar sein. Anstelle des Denoisers von FidelityFX will Ubisoft auf eine benutzerdefinierte Eigenentwicklung setzen.

Auf Konsolen will sich Ubisoft stattdessen auf eine Bildrate von 60 fps in 4K-Auflösung konzentrieren. Features wie das dynamische Wettersystem soll es hingegen auf allen Plattformen geben. Auch die schnellen SSDs der neuen Konsolen will Ubisoft in „Far Cry 6“ ausnutzen. Die Ladezeiten sollen dadurch extrem sinken.

Aber selbst für PC-Spieler bleiben Features wie Variable Rate Shading, Mash Shading und Sampler Feedback in „Far Cry 6“ ausgeschlossen. Die aktuelle Engine des Spiels würde die Features schlichtweg nicht unterstützen. Bis die eigene Engine diese Funktionen anbietet, will Ubisoft mit Eigenlösungen für frischen Wind sorgen. Eine blinde Übernahme aller Möglichkeiten könnte laut Entwickler hingegen dazu führen, dass man in der „Debug-Hölle“ lande, also sehr viel Zeit für das Aufspüren von Fehlern aufwenden müsste. „Far Cry 6“ erscheint bereits am 7. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia und den PC.



