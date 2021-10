Hans-Christian Dirscherl

In Far Cry 6 können die Spieler virtuell Kampfhähne gegeneinander kämpfen lassen. Die Tierschutz-Organisation Peta tobt.

Vergrößern Far Cry 6: Peta wettert gegen Hahnenkämpfe und fordert deren Entfernung © ubisoft.com

Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert Spiele-Publisher Ubisoft für die Hahnenkämpfe in dem gerade erst erschienenen Ego-Shooter Far Cry 6. In einem Tweet schreibt Peta Latino: „Rassistisch und speziesistisch. Im Gegensatz zu dem, was sie in ihrem #FarCry6-Hahnenkampf-Minispiel propagieren, ist Grausamkeit keine 'lateinamerikanische Kultur'. Die Verherrlichung von Gewalt gegen Tiere als Unterhaltung muss aufhören. Schande über sie.“

.@Ubisoft: Racista y especista. Contrario a lo que defienden en su mini juego #FarCry6 de peleas de gallos, la crueldad no es “Cultura Latinoamericana”. Glorificar la violencia hacia los animales como entretenimiento debe parar. Les debería dar vergüenza. — PETA Latino (@PETA_Latino) October 8, 2021

Peta fordert , dass Ubisoft das Hahnenkampf-Minispiel ersetzt.

Far Cry 6 für PC kaufen

Far Cry 6 für Xbox kaufen

Far Cry 6 für PS 5 kaufen

Natürlich sind die Hahnenkämpfe nicht der Hauptinhalt von Far Cry 6, aber sie kommen eben darin vor. Die Spieler können nach Kampfhähnen suchen - wie das geht erklärt das Spielemagazin Gamepro hier - und diese dann zu Kämpfen gegeneinander antreten lassen. Das Ganze ist dann sozusagen ein Minispiel im eigentlichen Spiel. Dieses Video zeigt, wie man sich die Hahnenkämpfe in Far Cry 6 vorstellen muss:

Peta: immer wieder Kritik und Klagen

Peta hatte bereits am Vorgänger Far Cry 5 Kritik geübt: Da man in diesem Spiel Fische angeln konnte. Das sei "unethisch und gewaltverherrlichend“. Ubisoft hatte damals sogar auf diesen Vorwurf geantwortet: "'Far Cry 5' spielt in der riesigen fiktionalen offenen Welt 'Hope County', Montana. Die talentierten Entwickler dieser offenen Welt haben große Anstrengungen unternommen, um eine immersive Erfahrung zu erschaffen. Diese Erfahrung soll originalgetreu die atemberaubende Schönheit des echten Montana, seiner Einwohner und natürlich auch seiner Tierwelt wiedergeben. In 'Far Cry 5' kann man jagen, angeln, mit Dynamit um sich werfen oder mit Schaufeln um sich schlagen. Wir bei Ubisoft haben großen Respekt gegenüber allen Lebewesen. Darum bietet 'Far Cry 5' eine sichere Alternative zum Jagen, Angeln, Dynamitwerfen und mit Schaufeln um sich schlagen“.

Bei der Nintendo Switch wiederum störte sich Peta an einem Kühe-Melken-Minispiel.

Schon einige Jahre liegt ein Fall zurück, in dem Peta einen Fotografen wegen eines Affen-Selfies verklagte. Peta forderte damals die Bildrechte für den Affen. Der kuriose Fall wird in diesen Meldungen beschrieben:

Peta klagt gegen Affen-Selfie

Affen-Selfie: Fotograf und Peta begraben Kriegsbeil

Far Cry 6: Brutaler, persönlicher Guerilla-Krieg in einem ganzen Land

Far Cry 6: Raytracing und FSR bleiben PC vorbehalten