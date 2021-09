Far Cry 3 (PC) gratis: Ubisoft verschenkt Spiel

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft verschenkt aktuell die PC-Version von Far Cry 3 in der Standard-Version. Hier können Sie das Spiel abgreifen.

Vergrößern Far Cry 3 ist aktuell gratis erhältlich © Ubisoft

Ab dem 7. Oktober 2021 ist Far Cry 6 erhältlich ( hier günstig im PC-WELT-Preisvergleich erhältlich ) und einen Monat vorher verschenkt Ubisoft den dritten Teil der erfolgreichen Reihe, der bei vielen Fans auch zu den bisher besten Titeln gehört. Konkret verschenkt Ubisoft hier die digitale Standard-Edition von Far Cry 3 für den PC für den Ubisoft Launcher (Ubisoft Connect). Das Angebot endet am 11. September 2021 um 8:30 Uhr.



Aus der Spielbeschreibung:

Der Far Cry 3-Spieler tritt in die Fußstapfen von Jason Brody, einem Mann, der allein am Rand der Welt steht und auf einer mysteriösen tropischen Insel gestrandet ist, die weit ab jeglicher Zivilisation liegt. In diesem einsamen Paradies, in dem man sich nur auf Gesetzlosigkeit und Gewalt verlassen kann, geben die Spieler vor, wann, wo und wie sich die Ereignisse des Spiels entfalten. Man schlägt, schleicht, sprengt und schießt sich den Weg über die Insel, in einer Welt, in der richtig und falsch nur noch zwei sinnentleerte Worte darstellen.



Far Cry 3 erschien im November 2012 und ist damit also schon etwas älter. Dementsprechend fallen auch die Systemvoraussetzungen aus heutiger Sicht eher moderat aus. Ubisoft empfiehlt die folgende Konfiguration: