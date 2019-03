Fans überschütten Halo-Entwickler mit Pizzen

Denise Bergert

Nach der Ankündigung der Halo: The Master Chief Collection für PC werden die Entwickler mit Geschenken überhäuft.

Vergrößern Die Halo: The Master Chief Collection erscheint in diesem Jahr für Windows-PCs. © 343 Industries / Microsoft

In dieser Woche kündigte 343 Industries die Halo: The Master Chief Collection für den PC an . Die Freude der Fans darüber ist so groß, dass sie das Entwicklerstudio mit Geschenken überschütten. Vor allem Pizzen von lokalen Lieferdiensten landeten in den vergangenen Tagen in rauen Mengen in den Räumen des Unternehmens. So viele, dass der Entwickler seine Fans nun bittet, keine Lebensmittel mehr zu schicken, da die Mitarbeiter so viele Pizzen unmöglich essen könnten und sie auch nicht wegwerfen wollen.

Hintergrund der ausufernden Pizza-Lieferungen ist ein Reddit-Post, in dem Reddit-Nutzer thewombinthesky dem 343-Industries-Mitarbeiter eine Pizza versprach, der als erster die PC-Umsetzung der Halo-Collection ankündigt. Als die offizielle Ankündigung in dieser Woche folgte, lösten der Reddit-Nutzer – und viele weitere begeisterte Fans – dieses Versprechen ein. Auf Twitter bedankt sich das Studio für die Unterstützung und veröffentlicht zahlreiche Fotos der Pizza-Lieferungen sowie die Bitte keine weiteren Pizzen mehr zu schicken, da die Mitarbeiter keine Lebensmittel verschwenden wollen.