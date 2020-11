Fan bringt Half-Life 2 und Portal auf Android-Geräte

Michael Söldner

Die beiden grandiosen Spiele Half-Life 2 und Portal können ab sofort auch auf Android-Geräten kostenlos gespielt werden.

Vergrößern Half-Life 2 und Portal sind als Fanprojekt auch für Android-Geräte verfügbar. © steampowered.com

Obwohl es schon viele große Spieleklassiker auf Smartphones und Tablets geschafft haben, fehlen mit dem Knobel-Shooter Portal und dem Ego-Shooter Half-Life 2 noch zwei absolute Meilensteine. Dies wollte der Modder Nillerusr ändern: Er hat einen Launcher entwickelt, mit dem sich beide Spiele auf Android-Geräten nutzen lassen. Grundlage für die Portierung sind die Versionen der Spiele für Nvidias Shield. Der hierfür notwendige Launcher für Portal und Half-Life 2 wird vom Modder kostenlos zur Verfügung gestellt. Außerdem sind die Spieldateien der Shield-Versionen beider Spiele notwendig, die Nvidia selbst zum kostenlosen Download bereitstellt .

Auf dem Smartphone müssen diese Dateien entpackt und in einen Ordner namens „Srceng“ transferiert werden. Für die Nutzung ist ein leistungsfähiges Smartphone mit Android notwendig. Auch hier kann es aber laut Entwickler noch zu Grafikfehlern auf einigen Karten kommen. Die Steuerung erfolgt bequem per Touchscreen. Wer will, spannt alternativ einen Controller ein. Der Quellcode für den seit einigen Jahren in Entwicklung befindlichen Launcher steht steht auf Github zur Verfügung . Rechtlich dürfte der Modder auf der sicheren Seite sein, da er nur den Launcher anbietet, der Originaldateien benötigt. Diese werden von Nvidia kostenlos zum Download angeboten. Schon bei Morrorwind, Diablo oder X-Com gab es ähnliche Fanprojekte.





