Fall Guys: Das erwartet Spieler in Season 2

Michael Söldner

Die zweite Saison der Fall Guys setzt auf Mittelalter-Setting, frische Minispiele und auch neue Kostüme.

Vergrößern Die zweite Season von Fall Guys soll zahlreiche Überraschungen bieten. © mediatonicgames.com

Mit Fall Guys gelang Entwickler Mediatonic vor wenigen Wochen ein echter Überraschungshit. Das wuselige Multiplayerspiel begeistert seitdem Spieler auf der PS4 und dem PC. Umsetzungen für Xbox One und Nintendo Switch befinden sich in Arbeit und die erste Saison von Fall Guys geht dem Ende zu. Doch auch für die ab Oktober beginnende Season 2 haben die Macher schon viele Ideen in der Hinterhand: Im Rahmen der gamescom-Eröffnung wurden neben neuen Minispielen und Kostümen auch weitere Überraschungen enthüllt.

Motto von Season 2 ist das Mittelalter. Entsprechend ziehen die kleinen Kerle mit Kostümen von Drachen, Rittern und Magiern auf das Spielfeld. Dazu kommen Minispiele, die ebenfalls an das Mittelalter-Szenario angelehnt sind. In einem Minispiel müssen beispielsweise Rampen und Plattformen gepackt und verschoben werden, um zum Levelende zu gelangen. Die ersten Spieler werden sich entsprechend mit den Hindernissen herumplagen, während die nachrückenden Fall Guys im Idealfall einfach durchschlüpfen können. Mediatonic stellt zudem Drachenfeuer, feudale Festungen, K.O.-Ritter und Faustkampf-Paladine in Aussicht. Die neue Saison soll durch das neue Setting auch die Spieler begeistern, die schon seit Anfang an mit den anderen Fall Guys um den Sieg kämpfen.





