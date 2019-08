Fairphone 3: Umweltfreundlich und leicht zu reparieren

Panagiotis Kolokythas

Mit dem Fairphone 3 kommt die dritte modulare, reparable und nachhaltige Smartphone-Alternative für 450 Euro auf den Markt.

Vergrößern Fairphone 3 für 450 Euro vorgestellt © Fairphone

Fairphone kündigt am Dienstag das Fairphone 3, welches ab sofort über die offizielle Website für 450 Euro vorbestellt werden kann und dann ab dem 3. September erhältlich sein wird. "Mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt hergestellt. Es hat alles, was man von einem tollen Handy erwarten kann - und noch viel mehr", so jedenfalls das Versprechen der Macher.

Auch bei der neuen Variante des modularen Smartphones haben die niederländischen Verantwortlichen besonders Wert darauf gelegt, dass das Smartphone möglichst ökologisch und leicht zu reparieren ist. Damit sei das Fairphone 3 eine nachhaltige Smartphone-Alternative. Dadurch, dass das Gerät leicht gewartet und repariert werden könne, steige die Lebensdauer und die CO2-Emissionen sinken.

Beim Fairphone 3 kommt mit einem neuen, schlankeren Design.Die Nachhaltigkeit beginnt schon bei der Verpackung, denn das dritte Modell kommt in einer nachhaltigen und wiederverwertbaren Box. Sowohl bei der Herstellung als auch bei den Komponenten wurde auf Fairness gesetzt. So sollen im Gerät nur verantwortungsvoll und konfliktfrei gehandeltes Zinn und Wolfram stecken. Hinzu kommen recyceltes Kupfer und Kunststoff sowie Fairtrade-Gold.

"Wir haben das Fairphone 3 als echte nachhaltige Markt-Alternative entwickelt, was ein großer Schritt hin zu einem dauerhaften Wandel ist", erklärt Fairphone-Chefin Eva Gouwens.

Die Ausstattung des Fairphone 3