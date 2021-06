Facebook startet Clubhouse-Konkurrenten Live Audio Rooms

Denise Bergert

Das soziale Netzwerk Facebook hat heute in den USA seinen Clubhouse-Konkurrenten Live Audio Rooms gestartet.

Vergrößern Facebooks Live Audio Rooms startet in den USA. © Facebook

Facebook beginnt in dieser Woche mit der Auslieferung seines Clubhouse-Konkurrenten Live Audio Rooms. In den USA können ausgewählte Personen des öffentlichen Lebens sowie einzelne Organisationen ab heute sogenannte Audio-Rooms hosten. Die Audio-Chat-Räume können nur über die Facebook-iOS-App gestartet werden. Zuhörer können sich jedoch sowohl über iOS als auch Android zuschalten. Im Gegensatz zu Clubhouse, wo die Größe der Chat-Räume begrenzt ist, können bei Live Audio Rooms beliebig viele Nutzer gleichzeitig zuhören. Bis zu 50 Nutzer können zeitgleich als Sprecher eingeteilt werden. Live Audio Rooms bietet außerdem Untertitel – ein Feature was es bei Clubhouse ebenfalls noch nicht gibt.

Facebook hat Benachrichtigungen integriert, wenn Freunde oder Follower einem Chat-Room beitreten sowie einen „Hand heben“-Button, mit dem Nutzer um den Beitritt für ein Gespräch bitten können. Ebenfalls an Bord sind Reaktionen sowie die Möglichkeit, während eines Audio-Chats Spenden zu sammeln. Zu den Prominenten, die bereits Chat-Räume bei Live Audio Rooms starten können, zählen unter anderem die Musiker TOKiMONSTA, D Smoke und Kehlani sowie die Sportler Russell Wilson und Omareloff. Wann Live Audio Rooms in Deutschland launcht, ist noch nicht bekannt.

Zeitgleich mit den Live Audio Rooms starten in dieser Woche auch die Facebook-Podcasts. Podcasts finden sich sowohl im News Feed als auch auf den Seiten von Inhaltsproduzenten. Sie können entweder in einem Mini- oder einem Vollbild-Player auf der Plattform gehört werden. Im Laufe des Jahres soll auch hier ein Untertitel-Feature folgen sowie eine Clips-Funktion, über die Nutzer Podcast-Ausschnitte teilen können.