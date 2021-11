Facebook löscht Gesichtsdaten von über 1 Mrd. Nutzern

Panagiotis Kolokythas

Facebook stellt sein umstrittenes Gesichtserkennungs-System ein und löscht die bisher gesammelten Daten.

Vergrößern Facebook beendet Gesichtserkennungssystem © metamorworks / Shutterstocks.com

Facebook ( neuerdings Meta ) teilt in einem Blog-Beitrag mit, dass das bisher verwendete Gesichtserkennungssystem auf seinen Plattformen eingestellt wird. Wie das Unternehmen erklärt, wird es fortan nicht mehr beim sozialen Netzwerk Facebook zum Einsatz kommen.

Außerdem will Meta (Facebook) in den kommenden Wochen die durch die Gesichtserkennung gesammelten Daten von über einer Milliarde Menschen löschen, die im Laufe der Zeit gesammelt wurden.

"Wir müssen die positiven Anwendungsfälle der Gesichtserkennung gegen die zunehmenden gesellschaftlichen Bedenken abwägen, zumal die Regulierungsbehörden noch keine klaren Vorschriften erlassen haben", erklärt Meta und fügt hinzu: "Mit Blick auf die Zukunft sehen wir die Gesichtserkennungstechnologie weiterhin als ein leistungsfähiges Instrument, zum Beispiel für Menschen, die ihre Identität überprüfen müssen, oder um Betrug und Nachahmung zu verhindern."

Man glaube weiterhin an den Nutzen der Gesichtserkennung, wenn der Datenschutz, die Transparenz und die Kontrolle gewährleistet sei, daher wolle man auch weiterhin an dieser Technologie arbeiten und dabei das richtige Gleichgewicht finden. Dazu müsse in der Gesellschaft auch die langfristige Rolle der Gesichtserkennung offen diskutiert werden.



Diese Funktionen fallen in Facebook weg

Alle Nutzer, die der Gesichtserkennung in Facebook zugestimmt haben, werden nicht mehr automatisch auf Fotos und Videos erkannt. Bisher wurde das Gesichtserkennungssystem genutzt, um die von Nutzern hochgeladenen Fotos zu analysieren und die darauf abgebildeten Personen zu erkennen und die Namen der Personen zu taggen. Dem mussten die Nutzer aber vorher ausdrücklich zustimmen.

Wer dem zugestimmt hatte, erhielt bisher etwa eine Benachrichtigung, wenn jemand ein Foto oder Video hochlud, auf dem sein Gesicht zu sehen war. Oder beim Hochladen von Fotos mit Personen schlug Facebook vor, die Personen zu markieren. Diese Funktionen stehen künftig nicht mehr zur Verfügung.



Facebook-Nutzer müssen nicht tätig werden

Nutzer, die den Gesichtserkennungseinstellungen zugestimmt haben, müssen nicht tätig werden. Die Vorlage, mit der diese Nutzer identifiziert wurden, wird automatisch gelöscht werden. Von Nutzern, die die Gesichtserkennung deaktiviert haben, wurden keine Vorlagen erstellt und daher müssen diese auch nicht gelöscht werden.



Facebook weist unter anderem darauf hin, dass die Änderung sich auch auf das System AAT auswirkt, welches Bildbeschreibungen für blinde und sehbehinderte Menschen erstellt. Nach der Änderung werden nicht mehr die Namen der auf den Fotos erkannten Personen in den AAT-Beschreibungen enthalten sein.



Um dieses Gesichtserkennungssystem, welches vor über einem Jahrzehnt eingeführt wurde, hatte es immer wieder Kontroversen gegeben, zuletzt im Jahr 2018 wegen der EU-Datenschutzverordnung, weshalb das System angepasst werden musste, worüber wir hier berichteten: Alle Infos zur Facebook-Gesichtserkennung