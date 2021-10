René Resch

In einem Interview mit dem Format "60 Minutes" hat sich die Facebook-Whistleblowerin nun öffentlich im US-TV gezeigt und bittet den Staat um Schutz.

Vergrößern Facebook-Whistleblowerin gibt sich öffentlich zu erkennen © 60 Minutes @ Youtube

Die Whistleblowerin, die einige kritische interne Berichte zu Untersuchungen des Facebook-Konzerns ans Licht brachte, hat sich nun im US-amerikanischen TV zu erkennen gegeben, wie der Spiegel berichtet. Bereits am Dienstag soll sie sich Fragen im US-Kongress stellen.

Bei der Whistleblowerin handelt es sich um die ehemalige Facebook-Produktmanagerin Fances Haugen. Im US-TV gab sie sich in der Sendung "60 Minutes" zu erkennen. Medienwirksam wurde unter anderem der Bericht, dass Facebook in internen Untersuchungen, welchen Einfluss Instagram auf junge Nutzer hat, publik. Teenager und vor allem junge Mädchen leiden im Kontext des Nutzens der Social-Media-Plattform verstärkt an Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. Dies führe zu negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der jungen Nutzer. Im Zuge dessen wurde unter anderem auch das Projekt "Instagram Kids" vorerst auf Eis gelegt:

Gegenüber dem "Wall Street Journal" sagte die Ex-Mitarbeiterin, sie sei frustriert, dass Facebook mit den Erkenntnissen, dass das Netzwerk Schaden anrichten kann, nicht offener umgehe. Haugen beantragte bei US-Behörden nun offiziell Schutz als Whistleblowerin.



Facebook wusste angeblich von Negativauswirkungen auf Nutzer

Zu ihren persönlichen Aufgaben in ihrem Job habe es demnach gehört, etwa Manipulationsversuche im Wahlkampf aufzudecken und zu bekämpfen - sie hatte jedoch schnell das Gefühl, einen Kampf gegen Windmühlen zu führen, da das Unternehmen zu wenig Ressourcen bereitstellte. Facebook selbst habe weiter auf Wachstum gesetzt, die negativen Auswirkungen der Plattform auf die Nutzer seien jedoch bekannt gewesen.

Facebook selbst erklärte nach den Äußerungen der Whistleblowerin, dass das Unternehmen täglich versuche, eine Balance zwischen dem Recht von Milliarden Menschen auf freie Meinungsäußerung und einer sicheren Umgebung für die Nutzer zu finden.

