Facebook: Wettbewerbshüter wollen Giphy-Übernahme nicht genehmigen

Denise Bergert

Die britischen Wettbewerbshüter der CMA fordern den US-Konzern Facebook auf, Giphy wieder zu verkaufen.

Vergrößern Wettbewerbshüter haben Bedenken bei Facebooks Giphy-Übernahme. © Facebook

Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) hat im Rahmen einer aktuellen Untersuchung die Übernahme der Gif-Plattform Giphy durch Facebook im vergangenen Jahr unter die Lupe genommen. Facebook hatte Giphy im Mai laut Medienberichten für 400 Millionen US-Dollar gekauft .

Die CMA äußert nun Bedenken bezüglich der Übernahme. „Millionen von Beiträgen auf Social-Media-Websites enthalten inzwischen ein GIF. Eine Verringerung der Auswahl oder der Qualität dieser GIFs könnte sich erheblich darauf auswirken, wie die Menschen diese Websites nutzen und ob sie zu einer anderen Plattform wie Facebook wechseln oder nicht. Da die meisten großen Social-Media-Seiten, die mit Facebook konkurrieren, Giphy-GIFs verwenden und es nur einen weiteren großen Anbieter von GIFs gibt - Googles Tenor - haben diese Plattformen kaum eine Wahl,“ erklärt die CMA in einer Stellungnahme.

Die Wettbewerbshüter befürchten, dass der neue Giphy-Besitzer anderen Plattformen den Zugriff auf die Gif-Datenbank verwehren könnte. Denkbar wäre auch, dass Facebook neue Nutzungsbedingungen für Giphy festlegt. So könnten Twitter, Snapchat oder TikTok – die aktuell alle Giphy nutzen – dazu genötigt werden, detailliertere Nutzerdaten an Facebook weiterzuleiten, um noch auf Giphy zugreifen zu können. Vor der Übernahme habe Giphy in den USA zudem eine innovative Plattform für bezahlte Werbung betrieben. Facebook habe sich diesen Konkurrenten durch die Übernahme vom Hals halten wollen, so die CMA. Neben der CMA haben mittlerweile auch andere Wettbewerbsbehörden Untersuchungen zur Übernahme aufgenommen. Sollten sie zu dem Ergebnis kommen, dass die Übernahme der Gif-Plattform durch Facebook den Wettbewerb verzerrt, könnte Facebook gezwungen werden, Giphy wieder zu verkaufen.