Facebook News kommt nach Deutschland

Denise Bergert

Facebook will seinen News-Dienst in den nächsten Monaten in fünf weiteren Ländern starten - darunter ist auch Deutschland.

Vergrößern Facebook News ist bald auch in Deutschland verfügbar. © Facebook

Nach dem Start im vergangenen Jahr in den USA, soll Facebook News in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in fünf weiteren Ländern launchen . Der globale Rollout ist für Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Brasilien und Indien geplant. Welche Medien in Deutschland mit von der Partie sein werden und welchen konkreten Starttermin Facebook für den News-Dienst in Deutschland im Auge hat, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Facebook News ist seit 2019 exklusiv in den USA verfügbar. Dort ist das Angebot über einen eigenen Bereich in der Facebook-App zugänglich. Hier finden sich Originalberichte von mehr als 200 Anbietern wie Medienhäusern und lokalen Nachrichtenorganisationen, die von Facebook für ihre Inhalte bezahlt werden.

Mit Facebook News wehrt sich Facebook gegen sein Image als Verbreitungsplattform für Fake News und will mit fundierten Meldungen von renommierten Nachrichtenquellen ein Gegengewicht erzeugen. Vor allem in Hinblick auf die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, will Facebook den Dienst auch in den USA weiter ausbauen.