Facebook: Neues Design und Nachtmodus für alle Nutzer

Panagiotis Kolokythas

Facebook liefert nun an alle Desktop-Nutzer das neue Design inklusive Nachtmodus aus. So aktivieren Sie die Neuerung.

Vergrößern Facebook im neuen Design mit aktiviertem Nachtmodus

Die Website von Facebook präsentiert sich nun für alle Facebook-Nutzer in einem neuen Look und bringt als Neuerung auch den Nachtmodus ("Dark Mode") mit. Facebook hatte das neue Design bereits vor fast exakt einem Jahr auf seiner Entwicklerkonferenz F8 vorgestellt und dann ab Oktober 2019 an immer mehr ausgewählte Nutzer ausgeliefert.

Nun wird die neue "Web Experience", wie sie Facebook nennt, global verfügbar gemacht. Mit dem neuen Design will Facebook den Newsfeed übersichtlicher darstellen. So ist beispielsweise mehr Platz für die linke Seitenleiste und im rechten Bereich werden nur noch Gruppenvorschläge und Chat-Freunde angezeigt. Für eine bessere Lesbarkeit und zur Schonung der Augen wird der Nachtmodus nun auch in der Weboberfläche von Facebook eingeführt.

So geht´s: Neues Design und Nachtmodus aktivieren - und zum alten Design wieder zurückkehren

Auf der deutschsprachigen Oberfläche ist das neue Design über "Zum neuen Facebook wechseln" im Menü (oben rechts) aktivierbar, außerdem blendet Facebook auch einen Hinweis ein, der zum Wechsel zum neuen Design auffordert.

Auf Facebook mit dem neuen Design darf über das Menü (ganz oben rechts) auch wieder zur "klassischen Facebook-Version" gewechselt werden. Über das Menü kann auch der Nachtmodus eingeschaltet und auch wieder ausgeschaltet werden.