Facebook-Mitbegründer fordert Zerschlagung von Facebook

Hans-Christian Dirscherl

Mark Zuckerberg habe unkontrollierte Macht. Es sei Zeit, Facebook zu zerschlagen. Der Mann, der das fordert, hat Facebook mitbegründet.

Chris Hughes hat 2004 gemeinsam mit Mark Zuckerberg und einigen weiteren Studenten der Harvard University Facebook gegründet. 2007 verließ er Facebook (an dem er bis heute beteiligt ist) und wechselte in das Wahlkampfteam von Barack Obama. Hughes gilt als der Kopf, der wegen seiner Online- und Social-Media-Aktivitäten wesentlichen Anteil am Wahlsieg von Obama haben soll. Hughes ist vielfacher Millionär.

In einem Artikel für die New York Times fordert Hughes jetzt die Zerschlagung von Facebook. Konkret fordert Hughes laut tagesschau.de, dass Facebook die vor Jahren aufgekauften Dienste Instagram und Whatsapp wieder abstoßen müsse. Denn unter anderem durch die Übernahme von Instagram und Whatsapp habe sich Facebook mehr oder weniger eine Monopolposition im Bereich der sozialen Netzwerke gesichert. Selbst wenn man Facebook verlassen wolle, habe man dann keine ernstzunehmende Alternative, so Hughes.



Ein weiteres Problem sei Hughes zufolge, dass viele Nutzer zum Beispiel von Instagram gar nicht wüssten, dass die Foto-Plattform ebenfalls zu Facebook gehöre. Zuckerberg habe zudem "unkontrollierte Macht" bei Facebook und könne dort allein entscheiden, wie die Algorithmen für den Newsfeeds der Nutzer funktionieren oder welche Datenschutz-Einstellungen den Nutzern zur Verfügung stehen.

