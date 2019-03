Facebook Messenger führt Zitieren-Funktion ein

Denise Bergert

Mit der neuen Zitieren-Funktion im Facebook Messenger sollen Gruppenchats übersichtlicher werden.

Vergrößern Die Zitieren-Funktion wird aktuell für den Facebook Messenger ausgeliefert. © Facebook

Das soziale Netzwerk Facebook liefert in dieser Woche eine neue Funktion für seinen Messenger ein. Ein Zitieren-Feature soll vor allem in angeregten Gruppenchats für eine bessere Übersicht sorgen. Nutzer können dabei direkt auf Beiträge im Chat antworten. Der jeweilige Beitrag erscheint dann als Zitat mit der verfassten Antwort ganz unten im Chat. Die neue Funktion ist denkbar einfach: Der gewünschte Beitrag wird gedrückt gehalten, bis ein „Antworten“-Icon neben der Textpassage erscheint. Ein Zitat ist nicht nur bei reinem Text möglich, sondern auch bei GIFs, Videos, Emojis und Fotos.

Facebook will seinen Messenger, der weltweit von rund 1,2 Milliarden Facebook-Mitgliedern genutzt wird, in diesem Jahr weiter verbessern und mit neuen Funktionen erweitern. Im vergangenen Monat lieferte das soziale Netzwerk ein neues Feature aus, das das Zurückrufen von Nachrichten innerhalb von zehn Minuten nach dem Fingertipp auf den „Senden“-Button erlaubt . Im Januar kündigte das Unternehmen außerdem an, die Messenger-Funktionen von Instagram, WhatsApp und dem Facebook Messenger verbinden zu wollen. Ein konkreter Termin für dieses Vorhaben steht allerdings noch nicht fest.