Facebook: Mark Zuckerberg vs. Whistleblowerin

Nach der Anhörung durch die Ex-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen hat Mark Zuckerberg eine große Mitteilung für die Öffentlichkeit verfasst.

Update vom 6. Oktober 2021: Mark Zuckerberg hat sein Unternehmen in einer Mitteilung an Facebook-Mitarbeiter entschieden verteidigt und erklärt, die aufgestellten Behauptungen der Ex-Mitarbeiterin ergeben "keinen Sinn". Das Memo wurde auch auf seiner öffentlichen Facebook-Seite veröffentlicht - wie auch The Verge berichtet.

Laut Spiegel hat die Whistleblowerin Frances Haugen inzwischen vor dem US-Kongress ausgesagt und eine strenge Regulierung für Facebook gefordert. "Ich glaube, dass die Produkte von Facebook Kindern schaden, Spaltung anheizen und unsere Demokratie schwächen", sagte die 37-Jährige vor einem Senatsausschuss. "Der Kongress muss handeln."

Zuckerberg verfasst große Mitteilung für Mitarbeiter und Öffentlichkeit

Zuckerberg sieht einige Aussagen von Haugen als "zutiefst unlogisch", wie er in seiner Mitteilung klarmacht und hält entsprechend entgegen. Die komplette Mitteilung lesen Sie hier (übersetzt):

"Hallo zusammen: Es war eine ziemlich lange Woche, und ich wollte einige Gedanken mit euch allen teilen.

Zunächst einmal war der SEV, der gestern alle unsere Dienste lahmgelegt hat, der schlimmste Ausfall, den wir seit Jahren hatten. Wir haben die letzten 24 Stunden damit verbracht, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir unsere Systeme gegen diese Art von Ausfällen stärken können. Dies war auch eine Erinnerung daran, wie wichtig unsere Arbeit für die Menschen ist. Bei einem Ausfall wie diesem geht es nicht darum, wie viele Menschen zu Konkurrenzdiensten wechseln oder wie viel Geld wir verlieren, sondern darum, was es für die Menschen bedeutet, die sich auf unsere Dienste verlassen, um mit ihren Angehörigen zu kommunizieren, ihre Geschäfte zu führen oder ihre Gemeinden zu unterstützen.

Zweitens möchte ich jetzt, da die heutige Anhörung vorbei ist, über die öffentliche Debatte nachdenken, in der wir uns befinden. Ich bin mir sicher, dass es vielen von Ihnen schwergefallen ist, die jüngste Berichterstattung zu lesen, weil sie einfach nicht das Unternehmen widerspiegelt, das wir kennen. Themen wie Sicherheit, Wohlbefinden und psychische Gesundheit liegen uns sehr am Herzen. Es ist schwierig, eine Berichterstattung zu sehen, die unsere Arbeit und unsere Motive falsch wiedergibt. Ich glaube, dass die meisten von uns das falsche Bild, das von unserem Unternehmen gezeichnet wird, einfach nicht erkennen.

Viele der Behauptungen ergeben keinen Sinn. Wenn wir die Forschung ignorieren wollten, warum würden wir dann ein branchenweit führendes Forschungsprogramm ins Leben rufen, um diese wichtigen Fragen überhaupt erst zu verstehen? Wenn es uns nicht um die Bekämpfung schädlicher Inhalte ginge, warum würden wir dann so viele Mitarbeiter beschäftigen, die sich dieser Aufgabe widmen, wie kein anderes Unternehmen in unserer Branche - selbst wenn es größer ist als wir? Wenn wir unsere Ergebnisse verbergen wollten, warum hätten wir dann einen branchenführenden Standard für Transparenz und Berichterstattung über unsere Aktivitäten eingeführt? Und wenn die sozialen Medien so sehr für die Polarisierung der Gesellschaft verantwortlich wären, wie einige Leute behaupten, warum sehen wir dann, dass die Polarisierung in den USA zunimmt, während sie in vielen Ländern mit einer ebenso starken Nutzung der sozialen Medien auf der ganzen Welt gleich bleibt oder zurückgeht?

Der Kern dieser Anschuldigungen ist die Vorstellung, dass wir dem Profit Vorrang vor Sicherheit und Wohlbefinden einräumen. Das ist einfach nicht wahr. Eine Maßnahme, die infrage gestellt wurde, war unter anderem die Einführung der Änderung "Bedeutungsvolle soziale Interaktionen" im News Feed. Diese Änderung zeigte weniger virale Videos und mehr Inhalte von Freunden und Familienmitgliedern - und wir wussten, dass dies bedeuten würde, dass die Nutzer weniger Zeit auf Facebook verbringen würden, aber dass Untersuchungen zeigten, dass es das Richtige für das Wohlbefinden der Nutzer war. Ist das etwas, was ein Unternehmen tun würde, das sich mehr auf den Profit als auf die Menschen konzentriert?

Das Argument, dass wir absichtlich Inhalte pushen, die die Menschen wütend machen, um Profit zu machen, ist äußerst unlogisch. Wir verdienen Geld mit Werbung, und die Werbekunden sagen uns immer wieder, dass sie ihre Werbung nicht neben schädlichen oder wütenden Inhalten sehen wollen. Und ich kenne kein technisches Unternehmen, das Produkte herstellt, die Menschen wütend oder depressiv machen. Die moralischen, geschäftlichen und produktbezogenen Anreize weisen alle in die entgegengesetzte Richtung.

Aber von allem, was veröffentlicht wurde, interessieren mich vorwiegend die Fragen, die zu unserer Arbeit mit Kindern aufgeworfen wurden. Ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, welche Art von Erfahrungen ich meinen Kindern und anderen online ermöglichen möchte, und es ist mir sehr wichtig, dass alles, was wir entwickeln, sicher und gut für Kinder ist.

Die Realität ist, dass junge Menschen die Technologie nutzen. Denken Sie nur daran, wie viele Kinder im Schulalter ein Telefon haben. Anstatt dies zu ignorieren, sollten Technologieunternehmen Erlebnisse schaffen, die ihren Bedürfnissen entsprechen und gleichzeitig für ihre Sicherheit sorgen. Wir sind fest entschlossen, in diesem Bereich branchenführende Arbeit zu leisten. Ein anschauliches Beispiel für diese Arbeit ist Messenger Kids, das weithin als besser und sicherer als Alternativen anerkannt ist.

Wir haben auch daran gearbeitet, diese Art von altersgerechtem Erlebnis mit Kindersicherung für Instagram anzubieten. Aber angesichts all der Fragen, ob dies tatsächlich besser für Kinder wäre, haben wir dieses Projekt pausiert, um uns mehr Zeit für den Austausch mit Experten zu nehmen und sicherzustellen, dass alles, was wir tun, hilfreich ist.

Wie viele von Ihnen hielt ich es für schwierig, die Falschdarstellung der Forschungsergebnisse über die Auswirkungen von Instagram auf junge Menschen zu lesen. Wie wir in unserem Newsroom-Post geschrieben haben, der dies erklärt: "Die Untersuchung hat tatsächlich gezeigt, dass viele Jugendliche, die wir befragt haben, das Gefühl haben, dass die Nutzung von Instagram ihnen hilft, wenn sie mit den schwierigen Momenten und Problemen zu kämpfen haben, mit denen Teenager schon immer konfrontiert waren. Tatsächlich gaben in 11 von 12 Bereichen auf der Folie, auf die sich das Journal bezieht - einschließlich ernster Bereiche wie Einsamkeit, Angst, Traurigkeit und Essprobleme - mehr Mädchen im Teenageralter, die angaben, mit diesem Problem zu kämpfen, auch an, dass Instagram diese schwierigen Zeiten eher verbessert als verschlimmert."

Aber wenn es um die Gesundheit oder das Wohlbefinden junger Menschen geht, spielt jede negative Erfahrung eine Rolle. Es ist unglaublich traurig, wenn man sich vorstellt, dass ein junger Mensch in einem Moment der Not nicht getröstet, sondern verschlimmert wird. Wir arbeiten seit Jahren an branchenführenden Maßnahmen, um Menschen in solchen Momenten zu helfen, und ich bin stolz auf die von uns geleistete Arbeit. Wir nutzen unsere Forschung ständig, um diese Arbeit weiter zu verbessern.

Ähnlich wie bei der Abwägung anderer sozialer Fragen bin ich der Meinung, dass private Unternehmen nicht alle Entscheidungen allein treffen sollten. Deshalb setzen wir uns schon seit mehreren Jahren für aktualisierte Internet-Regelungen ein. Ich habe mehrfach vor dem Kongress ausgesagt und ihn gebeten, diese Vorschriften zu aktualisieren. Ich habe Meinungsäußerungen verfasst, in denen ich die Bereiche der Regulierung dargelegt habe, die wir in Bezug auf Wahlen, schädliche Inhalte, Datenschutz und Wettbewerb für besonders wichtig halten.

Wir sind bestrebt, unser Bestes zu geben, aber in gewisser Hinsicht ist unser demokratisch gewählter Kongress das richtige Gremium, um Kompromisse zwischen sozialen Belangen zu bewerten. Welches ist unter anderem das richtige Alter für Jugendliche, um Internetdienste zu nutzen? Wie sollten Internetdienste das Alter der Nutzer überprüfen? Und wie sollten Unternehmen die Privatsphäre der Jugendlichen schützen und gleichzeitig den Eltern Einblick in ihre Aktivitäten gewähren?

Wenn wir eine fundierte Diskussion über die Auswirkungen sozialer Medien auf junge Menschen führen wollen, müssen wir uns zunächst ein umfassendes Bild machen. Wir sind entschlossen, selbst mehr Forschung zu betreiben und mehr Forschungsergebnisse öffentlich zugänglich zu machen.

Allerdings mache ich mir Sorgen über die Anreize, die hier gesetzt werden. Wir haben ein branchenweit führendes Forschungsprogramm, mit dem wir wichtige Probleme erkennen und bearbeiten können. Es ist entmutigend zu sehen, wie diese Arbeit aus dem Zusammenhang gerissen und dazu benutzt wird, ein falsches Narrativ zu konstruieren, dass wir uns nicht kümmern. Wenn wir Organisationen angreifen, die sich bemühen, ihre Auswirkungen auf die Welt zu untersuchen, senden wir die Botschaft aus, dass es sicherer ist, überhaupt nicht hinzuschauen, für den Fall, dass man etwas findet, das gegen einen verwendet werden könnte. Zu diesem Schluss scheinen auch andere Unternehmen gekommen zu sein, und ich glaube, dass dies für die Gesellschaft viel schlimmer wäre. Auch wenn es für uns einfacher wäre, diesen Weg zu gehen, werden wir weiter forschen, weil es das Richtige ist.

Ich weiß, dass es frustrierend ist, wenn die gute Arbeit, die wir leisten, falsch dargestellt wird, insbesondere für diejenigen von Ihnen, die wichtige Beiträge in den Bereichen Sicherheit, Integrität, Forschung und Produkte leisten. Aber ich glaube, dass es auf lange Sicht besser für unsere Gemeinschaft und unser Unternehmen ist, wenn wir weiterhin versuchen, das Richtige zu tun und Erfahrungen zu liefern, die das Leben der Menschen verbessern. Ich habe Führungskräfte aus dem gesamten Unternehmen gebeten, in den nächsten Tagen einen Einblick in unsere Arbeit in vielen Bereichen zu geben, damit Sie sehen können, was wir alles tun, um dieses Ziel zu erreichen.

Wenn ich über unsere Arbeit nachdenke, denke ich an die wirklichen Auswirkungen, die wir auf die Welt haben - die Menschen, die jetzt mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können, die Möglichkeiten haben, sich selbst zu versorgen, und die Gemeinschaft finden. Das ist der Grund, warum Milliarden von Menschen unsere Produkte lieben. Ich bin stolz auf alles, was wir tun, um weiterhin die besten sozialen Produkte der Welt zu entwickeln, und ich bin Ihnen allen dankbar für die Arbeit, die Sie hier jeden Tag leisten."



News vom 4. Oktober 2021 - Facebook-Whistleblowerin gibt sich öffentlich zu erkennen: Die Whistleblowerin, die einige kritische interne Berichte zu Untersuchungen des Facebook-Konzerns ans Licht brachte, hat sich nun im US-amerikanischen TV zu erkennen gegeben, wie der Spiegel berichtet. Bereits am Dienstag soll sie sich Fragen im US-Kongress stellen.

Bei der Whistleblowerin handelt es sich um die ehemalige Facebook-Produktmanagerin Fances Haugen. Im US-TV gab sie sich in der Sendung "60 Minutes" zu erkennen. Medienwirksam wurde unter anderem der Bericht, dass Facebook in internen Untersuchungen, welchen Einfluss Instagram auf junge Nutzer hat, publik. Teenager und vor allem junge Mädchen leiden im Kontext des Nutzens der Social-Media-Plattform verstärkt an Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. Dies führe zu negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der jungen Nutzer. Im Zuge dessen wurde unter anderem auch das Projekt "Instagram Kids" vorerst auf Eis gelegt:

Gegenüber dem "Wall Street Journal" sagte die Ex-Mitarbeiterin, sie sei frustriert, dass Facebook mit den Erkenntnissen, dass das Netzwerk Schaden anrichten kann, nicht offener umgehe. Haugen beantragte bei US-Behörden nun offiziell Schutz als Whistleblowerin.



Facebook wusste angeblich von Negativauswirkungen auf Nutzer

Zu ihren persönlichen Aufgaben in ihrem Job habe es demnach gehört, etwa Manipulationsversuche im Wahlkampf aufzudecken und zu bekämpfen - sie hatte jedoch schnell das Gefühl, einen Kampf gegen Windmühlen zu führen, da das Unternehmen zu wenig Ressourcen bereitstellte. Facebook selbst habe weiter auf Wachstum gesetzt, die negativen Auswirkungen der Plattform auf die Nutzer seien jedoch bekannt gewesen.

Facebook selbst erklärte nach den Äußerungen der Whistleblowerin, dass das Unternehmen täglich versuche, eine Balance zwischen dem Recht von Milliarden Menschen auf freie Meinungsäußerung und einer sicheren Umgebung für die Nutzer zu finden.

