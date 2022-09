Facebook: Einstellungsstopp und Kostenbremse bei Meta

Denise Bergert

Der Facebook-Mutterkonzern Meta will Kosten einsparen und dafür einige Teams im Unternehmen umstrukturieren.

Vergrößern Meta muss Kosten sparen. © Meta

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in dieser Woche berichtet , will der Facebook-Mutterkonzern Meta in den nächsten Monaten Kosten einsparen. Wie CEO Mark Zuckerberg in einer internen Telefonkonferenz erklärte, seien ein Einstellungsstopp und Umstrukturierungen in mehreren Teams geplant, so Bloomberg. Laut Zuckerberg werde Meta im nächsten Jahr eine “etwas kleinere“ Organisation sein.

Meta kürzt Budgets für alle Bereiche

Das Budget soll Bloomberg zufolge bei fast allen Facebook-Projekten gekürzt werden. Dazu zählen etwa die Kurzvideos Reels, das Facebook-Metaversum sowie Virtual-Reality-Produkte. Obwohl derzeit viele Technik-Unternehmen zu kämpfen haben, signalisiert ein Einstellungsstopp laut Bloomberg schwierige Zeiten für Meta. Dem Unternehmen gehören die beiden sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sowie der Messenger Whatsapp.

“Schlechte Zeiten“ bereits im Sommer angedeutet

Bereits im Juli hatte Zuckerberg angedeutet , dass Meta schwierige Zeiten bevorstehen würden. Von den “schlimmsten Abschwüngen der jüngeren Geschichte“ war damals die Rede. Damals wollte Meta entgegenwirken, indem der Konzern einen Einstellungsstopp für bestimmte Bereiche des Unternehmens verhängte. Nun folgt ein allgemeiner Einstellungsstopp als härtere Maßnahme. “Ich denke, dass einige von euch entscheiden könnten, dass dieser Ort nichts für euch ist, und diese Selbstselektion ist für mich in Ordnung“ , erklärte Zuckerberg während einer internen Telefonkonferenz im Sommer. „Realistisch betrachtet gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Leuten im Unternehmen, die nicht hier sein sollten.“