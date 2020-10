Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort kann man auch in Deutschland und weiteren Staaten Europas via Facebook Dating auf Partnersuche gehen.

Vergrößern Facebook Dating startet in Deutschland © Studio Peace/Shutterstock.com

Facebook startet Facebook Dating ab heute auch in Deutschland und weiteren europäischen Staaten. Bis dato war Facebook Dating bereits in 20 Staaten verfügbar. Datenschutzbedenken hatten aber dazu geführt, dass Facebook Dating in Europa erst verspätet startet. Wie Facebook Dating funktioniert, erklären wir in dieser Meldung: Facebook startet eigene Partnersuche.



Facebook Dating steht als aktivierbare Option innerhalb der Facebook-App zur Verfügung. Ein eigenes Facebook-Datingprofil sei mit wenigen Schritten erstellt, erklärt Facebook. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren (das Facebook natürlich nicht überprüft). Das Facebook-Dating-Profil umfasst:



Stories: Damit kann der Nutzer Momente aus seinem täglichen Leben mit anderen teilen. So sollen andere Nutzer gemeinsame Interessen erkennen können, was für ein Dating ja kein Nachteil ist.



Secret Crush ("heimlicher Schwarm"): Damit kann man bis zu neun Facebook- oder Instagram-Kontakte heimlich für ein Dating-Interesse markieren. Markieren einer oder mehrere dieser Kontakte einen selbst ebenfalls als „Secret Crush“, so ergibt das einen „Match“.



Events and Groups: Hier kann man andere Facebook-Nutzer finden, die sich ebenfalls für Facebook Dating angemeldet und ähnliche Interessen angegeben haben.



Virtual Dates: Hier kommt es mit Facebook-Kontakten, mit denen es via Facebook Dating ein erfolgreiches „Match“, also eine Übereinstimmung gibt, zu einem ersten virtuellen Treffen in Form eines Videochats.



Innerhalb von Facebook Dating kann man Kontakte blockieren und Probleme melden. Ebenso kann man Facebook-Dating-Kontakte daran hindern, dass sie Fotos oder Videos schicken. Nacktfotos als Profilfotos sind ebenso verboten wie - zumindest theoretisch - Fake-Profile. Die bei Facebook Dating gemachten Angaben wolle Facebook aber durchaus auch für die Optimierung seiner Werbeanzeigen zu den Facebook-Profilen verwenden.



Ab heute startet Facebook Dating in diesen Staaten: Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slovakei, Island, Liechtenstein, Norwegen, Spanien, Schweiz und Großbritannien.



Facebook Dating war bisher schon in diesen 20 Staaten verfügbar: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Ecuador, Guayana, Laos, Malaysia, Mexiko, Paraguay, Peru, Philippinen, Singapur, Surinam, Thailand, USA, Uruguay und Vietnam.

Facebook Dating: Facebook startet eigene Partnersuche