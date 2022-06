FSR 2.0: God of War (PC) läuft auf einer Radeon 660M flüssig

Michael Söldner

Dank AMDs Upscaling-Technik FSR 2.0 läuft “God of War“ auch auf einer integrierten GPU wie der Radeon 660M flüssig.

Vergrößern God of War lässt sich selbst mit der im Ryzen 5 6600H verbauten Radeon 660M in Full-HD flüssig spielen. © playstation.com

Mit der Upscaling-Technik FSR 2.0 will AMD auch betagte und kleine Grafikkarten bei der Berechnung von Spielszenen entlasten. Fidelity FX Super Resolution (FSR 2.0) ist als Alternative zu Nvidias DLSS gedacht und berechnet Spiele in niedrigeren Auflösungen und skaliert diese im Anschluss auf die Auflösung des Bildschirms hoch. Das Ergebnis sind deutliche Performance-Vorteile bei nahezu gleichbleibender Bildqualität.

Full-HD mit integrierter Grafikeinheit

Wie gut FSR 2.0 schon jetzt funktioniert, zeigt der Youtube-Kanal Tech Epiphany anhand des Spiels “God of War“. Eigentlich ist für dieses Actionspiel eine Nvidia GTX 960 von den Entwicklern als Minimum angegeben. Das relativ neue Spiel kann dank FSR 2.0 aber auch auf einer Radeon 660M mit brauchbaren Bildraten gespielt werden. Die beispielsweise im Ryzen 5 6600H verbaute GPU Radeon 660M nutzt bereits die moderne RDNA2-Architektur, kommt aber dennoch nur auf 384 Shader und einen Takt von 1,9 GHz.

Interne Auflösung von 540p

Die Upscaling-Technik FSR 2.0 hilft der kleinen Grafikeinheit dennoch auf die Sprünge: Sowohl im Balanded- als auch im Performance-Modus lassen sich durch Zuschalten von FSR 2.0 in Full-HD Bildraten von 30 fps erreichen . In einigen Abschnitten von “God of War“ sinkt die Bildrate zwar auch unter 30 Bilder pro Sekunde, dies sei jedoch die Ausnahme. Möglich wird dies durch eine sehr niedrige Render-Auflösung von 635p bzw. 540p. Diese Bilddaten werden im Anschluss mit FSR 2.0 auf 1080p hochgerechnet. Zwar ist das Ergebnis hier qualitativ nicht mit einer nativen Full-HD-Auflösung vergleichbar. Dennoch beeindruckt die Möglichkeit, auf einer schwachen GPU ein derart aufwendiges Spiel nutzen zu können.



