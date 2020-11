FIFA Ultimate Team: Niederlande verurteilt EA zu Strafe bis zu 10 Millionen Euro

René Resch

EA wurde wegen FIFA Ultimate Team von niederländischen Glücksspiel-Behörden zu einer Strafe von bis zu 10 Millionen Euro verurteilt.

Vergrößern FIFA Ultimate Team: EA muss in den Niederlanden bis zu 10 Mio. Euro Strafe zahlen © EA

Nachdem die Niederlande sich bereits im Jahre 2018 einer Allianz aus mehreren Glücksspiel-Behörden angeschlossen haben und Lootboxen als Glücksspiel eingestuft und Änderungen an Spielen angemahnt hatten, will das Land nun Taten sprechen lassen.

Ins Fadenkreuz ist dabei der Publisher Electronic Arts geraten, der nun mit einer Geldstrafe von bis zu zehn Millionen Euro verurteilt wurde. Im Speziellen geht es dabei um das Spiel FIFA, bei dem Spieler Kartenpakete für den Ultimate-Team-Modus kaufen können. Die Fußballspieler in den Paketen haben „gelegentlich einen hohen Wert“ und können dabei „manchmal gehandelt werden“. Das verstoße gegen das niederländische Recht, so die Glücksspiel-Behörde Kansspelautoriteit.

Da die Lootboxen zur Spielsucht beitragen, hätte EA nach Aufforderung durch Behörden den Modus entweder abändern oder eine Lizenz für Glücksspiel erwerben müssen. Andere Publisher kamen diesen Aufforderungen auch nach, EA nicht.

In einem ähnlichen Fall in Belgien gab EA den Androhungen nach und hatte Ultimate Team verändert. In den Niederlanden wurde der Modus aber unverändert weiterbetrieben. Gegen die Verhängung eines Bußgeldes hatte EA Einspruch eingelegt. Das Urteil fällt nun zu Ungunsten von Electronic Arts aus – in allen Punkten.

Die niederländische Glücksspiel-Behörde wird EA nun eine Geldbuße in Höhe von 500.000 Euro pro Woche (bis zehn Millionen Euro) auferlegen, so lange in FIFA weiterhin „Ultimate Team“-Lootboxen verkauft werden, das hatte ein Gericht in Den Haag bestätigt.

EA will gegen das Urteil in Berufung gehen

In einer Erklärung hat EA gegenüber Videogameschronicle bekanntgegeben, gegen die Entscheidung Berufung einlegen zu wollen: „Spieler auf der ganzen Welt erfreuen sich seit vielen Jahren an FIFA und dem FIFA Ultimate-Team-Modus, und daher sind wir enttäuscht über diese Entscheidung und darüber, was sie für unsere niederländische Spieler-Gemeinschaft bedeuten könnte.

Wir sind nicht der Ansicht, dass unsere Produkte und Dienstleistungen in irgendeiner Weise gegen Glücksspielgesetze verstoßen. Wir legen gegen diese Entscheidung Berufung ein und versuchen, eine Situation zu vermeiden, die die Möglichkeit der niederländischen Spieler beeinträchtigt, das FIFA Ultimate Team in vollem Umfang zu erleben und zu genießen.“