FIFA 21: Diesmal wird es keine Demo geben

Michael Söldner

In diesem Jahr bietet EA keine kostenlose Demo zum neuen FIFA-Ableger an. Fans haben dennoch Möglichkeiten zum Anspielen.

Vergrößern Zu FIFA 21 wird es keine kostenlose Demo geben. © ea.com

Jahr für Jahr veröffentlicht Electronic Arts einen neuen Ableger der FIFA-Reihe. Für unentschlossene Fans gab es bislang immer eine spielbare Demo, mit der sich ein erster Eindruck verschafft werden konnte. In diesem Jahr bricht der Publisher aber mit dieser Tradition: Zu FIFA 21 wird es keine kostenlose Anspielversion geben. EA begründet die Entscheidung damit, dass die Zeit zur Fertigstellung der Vollversion in diesem Jahr knapp geworden sei. Daran seien auch die neuen Konsolen Xbox Series X/S und Playstation 5 beteiligt gewesen, für die das Fußballspiel ebenfalls erscheinen soll.

Der Release von FIFA 21 ist für den 9. Oktober 2020 geplant. Eine Demo hätte entsprechend schon Mitte/Ende September erscheinen müssen. Viele Fans zeigen sich verärgert von der Entscheidung des Publishers. Andere Nutzer hingegen haben für den durch die Coronakrise gestörten Entwicklungsprozess des Spiels Verständnis. Wer das Spiel vor dem Release ausprobieren möchte, kann dies durch EA Play dennoch tun. EA plant, ab dem 1. Oktober 2020 bis zum Release am 9. Oktober, FIFA 21 als Early Accress in EA Play anzubieten. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig. Pro Monat fallen dabei 3,99 Euro an, das Jahresabo ist mit 25 Euro deutlich günstiger. Alternativ können auch die FIFA 21 Ultimate Edition oder Champions Edition gekauft werden, die einen Zugang zur Vollversion drei Tage vor dem Release umfassen.

