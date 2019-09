FIFA 20: Demo für PC, Xbox One und PS4

Michael Söldner

Mit der kostenlosen Demo zu FIFA 20 können Fußballfans den neuen Ableger auf PC und Konsole ausprobieren.

Vergrößern FIFA 20 hat neue Modi im Gepäck und soll noch schöner aussehen © ea.com

Seit heute steht die lang erwartete Demo zu FIFA 20 für PC, Xbox One und Playstation 4 zum kostenlosen Download bereit. In der Anspielversion sind Volta Football und der 11v11-Anstoß-Modus enthalten. Volta Football bringt als Modus Straßen- und Hallenfußball zurück. Auf deutlich kleineren Plätzen und mit kleineren Teams erinnert FIFA 20 dadurch etwas an Fifa Street. Der Anstoß-Modus bietet hingegen normale Fußball-Partien mit einer Halbzeitlänge von vier Minuten, die offline gegen den PC oder gegen Freunde gespielt werden können.

Die Fußballsimulation FIFA 20 soll dank Frostbite-Engine noch authentischer wirken. Als Teams stehen in der Demo die Mannschaften Borussia Dortmund, FC Chelsea, FC Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid und Tottenham Hotspur zur Verfügung. Die Vollversion von FIFA 20 soll am 27. September für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Zum Anspielen der Demo auf dem PC genügt ein älterer Rechner: Neben einem Core i3-2100 oder einem AMD Phenom II X4 965 sollten 8 GB Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte wie die Nvidia GTX 660 oder AMD Radeon HD 7850 im Rechner verbaut sein. Optimal läuft FIFA hingegen auf einem Core i5 und einer Nvidia Geforce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X. Doch auch dann genügen 8 GB RAM für ein ungetrübtes Spielerlebnis.

FIFA 20 Demo für PC herunterladen