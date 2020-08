F1 2018 gratis für PC im Humble Store

Panagiotis Kolokythas

Im Humble Store erhalten Sie noch für kurze Zeit das Rennspiel F1 2018 vollkommen gratis. Unter einer Bedingung.

Vergrößern F1 2018 ist ein offizielles Formel-1-Spiel © Humble Store

Das offizielle Formel-1-Rennspiel F1 2018 von Codemasters ist für kurze Zeit noch hier im Humble Store vollkommen gratis erhältlich. Man muss sich nur für den Humble-Newsletter anmelden und erhält im Gegenzug einen Steam-Produktschlüssel für das Spiel. Das Angebot endet laut dem Countdown auf der Aktionsseite am Montag (10.8.2020) um 23:59 Uhr.

F1 2018 ist ansonsten im Humble Store für knapp 40 Euro erhältlich und erschien im Jahr 2018. In der realistischen Formel-1-Simulation darf der Spieler eine komplette Karriere eines Formel-1-Fahrers starten, ein Team gründen oder Formel-1-Autos designen und tunen. Das Spiel besitzt außerdem eine offizielle Lizenz für die Verwendung aller Team-, Rennfahrer- und Strecken-Namen.



Im Spiel enthalten sind auch alle 21 Strecken, die während der Formel-1-Saison 2018/2019 in den echten Rennen gefahren wurden. Darunter der Hockenheimring (Deutschland), der Silverstone Circuit (Großbritannien), der Autodromo Nazionale Monza (Italien), Circuit de Monaco (Monaco) und der Circuit of the Americas (USA).

Als Besonderheit dürfen in F1 2018 auch einige klassische Formel-1-Fahrzeuge gefahren werden, etwa der Lotus 72 (1972), der McLaren M23 (1976), der Ferrari 312T4 (1979) oder Williams FW25 (2003). Alle Formel-1-Teams der Saison 2018 sind natürlich auch mit von der Partie.

Die aktuellere Version des Spiels, F1 2020 Seventy Edition, kostet im Humble Store aktuell knapp 47 Euro und ist hier erhältlich.