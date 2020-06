Eye of the Beholder: Trilogie kostenlos bei GOG

Michael Söldner

Bis morgen steht die Trilogie zu Eye of the Beholder noch kostenlos bei GOG zum Download bereit.

Vergrößern Eye of the Beholder gehört zu den Urgesteinen der Rollenspiele. © gog.com

Wer sich für aktuelle Rollenspiele interessiert und einmal in die Anfänge des Genres abtauchen möchte, der hat noch bis morgen Abend 19:00 Uhr die Gelegenheit dazu: Bei GOG.com gibt es die Trilogie zu Eye of the Beholder zum kostenlosen Download. In allen drei Teilen zieht der Spieler mit einer Gruppe aus selbst erstellten Kämpfern durch düstere Keller und verwinkelte Schlösser. Die Kämpfe finden rundenbasiert statt und halten sich an das Regelwerk von Advanced Dungeons & Dragons. Nach jeder Attacke der eigenen Kämpfer schlägt der Gegner zurück. Geschicktes Ausweichen kann die Kämpfe ebenfalls beeinflussen.

Auch wenn die Grafik zur Veröffentlichung im Jahr 1991 dank VGA-Grafik und dem Eindruck einer 3D-Welt begeisterte, wirkt die Optik für heutige Verhältnisse sehr primitiv. Die Komplexität der drei Spiele sollte aber auch heute noch überzeugen. Ein interessantes Detail: Wer sich in den endlosen Gängen orientieren möchte, sollte sich die entsprechenden Karten herunterladen. Zu Zeiten der Erstveröffentlichung war dies noch die Aufgabe des Spielers, der auf kariertem Papier die Echtzeitkarte selbst erstellen musste. Eye of the Beholder, Eye of the Beholder 2: The Legend of Darkmoon und Eye of the Beholder 3: Assault on Myth Drannor sind Meilensteine des Genres. Der kostenlose Download findet sich an dieser Stelle .

